Йеменские хуситы сбили очередной американский беспилотник MQ-9 Reaper

Источник изображения: topwar.ru

Очередной американский разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 Reaper сбит над Йеменом, снова отличились «воздушные силы» движения «Ансар Алла». Об этом сообщают йеменские медиа.

«Парни в тапках», как пренебрежительно называют хуситов американцы, продолжают воевать против западной коалиции, возглавляемой США. Несмотря на удары Израиля по порту Ходейда, боевое крыло движения по-прежнему атакует западные суда в Красном море. А сегодня ночью был сбит очередной американский беспилотник MQ-9 Reaper. Если судить по заявлениям хуситов, то это уже одиннадцатый, начиная с 7 октября 2023 года, и четвертый БПЛА за этот месяц.

Беспилотник был поражен над подконтрольной хуситам провинцией Саада на северо-западе Йемена в ночное время. Подробностей уже традиционно нет, можно только предполагать, что для перехвата американского БПЛА была использована зенитная ракетная система иранского производства.

Источник изображения: topwar.ru

Как уже сообщалось, восьмой и девятый американские беспилотники хуситы сбили 8 и 10 сентября, десятый — 16 сентября, и вот в конце месяца одиннадцатый. Четыре MQ-9 Reaper стоимостью 32 млн. долларов за каждый — очень неплохой результат. Отметим, что данные о количестве сбитых беспилотников взяты из сообщений как самого движения «Ансар Алла», так и арабских медиа, хотя некоторые эксперты заявляют, что реальное количество перехваченных MQ-9 Reaper на две единицы меньше, т. е. не одиннадцать, а девять.

Американцы, в свою очередь, никак не комментируют возможную потерю очередного беспилотника MQ-9 Reaper.