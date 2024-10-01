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«Маленькие победы» расчета «Тора» на Донбассе

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В зоне проведения специальной военной операции на Донбассе наступила осень.


Лето в этом году серьезно затянулось, и теплая погода все еще царит в российском Приазовье. Поэтому у российских зенитчиков, работающих на зенитных ракетных комплексах «Тор-М1» группировки войск «Запад», еще есть возможность использовать местные посадки и перелески для маскировки боевых машин.


Как сообщает департамент информации российского Минобороны, в ходе одного из боевых дежурств расчет ЗРК «Тор-М1» в считанные минуты прибыл на указанную позицию для прикрытия позиций войск.


ЗРК «Тор-М1» на задании в зоне СВО.
Источник: https://kupol.ru/

Обнаружив воздушную цель ВСУ, которая оказалась разведывательным беспилотником, расчет ЗРК «Тор-М1» уничтожил вражеский БПЛА точным ракетным попаданием, предотвратив планирующийся удар ВСУ по позициям российских войск.


В этот раз «добычей зенитчиков» стал военный дрон самолетного типа «Валькирия». Между прочим, зенитчикам ЗРК «Тор-М1» удалось сбить разведывательный дрон на расстоянии около 10 км!


ЗРК «Тор-М1» на задании в зоне СВО.
Источник: https://kupol.ru/

«Такая маленькая победа, но это и должно быть так, потому что цель должна была быть уничтожена», - заявил журналистам Минобороны РФ начальник расчета ЗРК «Тор-М1» с позывным «Атлет».


Кстати, во время боевой работы зенитчиков, за оборону боевой машины отвечает действующая совместно с расчетом мобильная огневая группа. Пока «Тор» выявляет и поражает цели, бойцы выставляют вокруг него специальные антидроновые сетки.


ЗРК «Тор-М1» на задании в зоне СВО.
Источник: https://kupol.ru/

На вооружении мобильной огневой группы, прикрывающей «Тор», имеется стрелковое оружие, автоматические ружья и переносимые комплексы радиоэлектронной борьбы.


Расчет комплекса способен вести практическую работу по обнаружению целей как на месте, так и в движении, что позволяет расширить круг задач по охране наземной группировки войск. Убедившись в поражении воздушных целей, боевая машина оперативно меняет огневую позицию в целях недопущения нанесения противником удара.


Несмотря на свой возраст, зенитный ракетный комплекс «Тор-М1» продолжает прочно удерживать статус одного из самых опытных и надежных ЗРК.


Работы над созданием комплекса начались еще в середине 70-х годов прошлого столетия. Спустя чуть более 10 лет, в 1986-м году, первое поколение ЗРК «Тор» было принято на вооружение. Индекс «М1» «Тор» получил в 1989-м после модернизации.


Уже в 90-е годы ведущим предприятием по выпуску ЗРК «Тор-М1» стал Ижевский электромеханический завод «Купол» (сегодня входит в состав Концерна ВКО «Алмаз-Антей»).


На сегодняшний день ЗРК «Тор-М1» остаётся на вооружении Беларуси, Армении, Азербайджана, Венесуэлы, Греции, Ирана, Китая, и других государств мира.

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