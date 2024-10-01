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ЦАМТО

Тайвань получил первые ПБРК "Гарпун" HCDS

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Ракета RGM-84 Harpoon
Противокорабельная ракета RGM-84 Harpoon.
Источник изображения: www.seaforces.org

ЦАМТО, 30 сентября. США передали Тайваню первые противокорабельные береговые ракетные комплексы (ПБРК) HCDS (Harpoon Coastal Defense Systems) на базе противокорабельных ракет RGM-84L-4 "Гарпун" Блок-2.

Как сообщает Taiwan News, первая партия комплексов HCDS и сопутствующего оборудования была выгружена в порту Гаосюн 27 сентября. Количество поставленных систем на данный момент не сообщается.

Как уже сообщал ЦАМТО, в октябре 2020 года Госдепартамент США одобрил поставку Тайваню в рамках программы "Иностранные военные продажи" (FMS) до 100 систем береговой обороны HCDS, в состав которых войдет до 400 противокорабельных ракет наземного базирования RGM-84L-4 "Гарпун" Блок-2, а также другого сопутствующего оборудования, РЛС, техники и услуг. Как тогда было заявлено, общая стоимость программы поставки может составить 2,37 млрд. долл. США

Покупка систем береговой обороны осуществляется под контролем командования ВМС Тайваня. Контракт вступил в силу 19 мая 2021 года. Стоимость закупки систем, согласно контракту, оценивается в 9,62 млрд. тайв. долл. (около 1,4 млрд. долл. США), а поставка должна быть завершена к 2028 году. Позднее стало известно, что первая фаза поставок, которая должна быть завершена в 2026 году, включает передачу Тайваню 128 ракет RGM-84L-4 "Гарпун" Блок-2 (32 ПУ HCDS), а вторая и завершающая должна быть выполнена к концу 2028 года.

Министерство национальной обороны Тайваня заложило в бюджет проекта 71,02 млрд. новых тайв. долл. (2,24 млрд. долл. США), еще 15 млрд. новых тайв. долл. будет потрачено на строительство баз для размещения комплексов. В 2026 году новое командование береговой обороны должно начать работы по оснащению шести баз, на которых будут размещены ПБРК HCDS и противокорабельные ракеты Hsiung Feng тайваньского производства.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Тайвань
Продукция
Harpoon ПКР
Проекты
2020-й год
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