Аварийно-спасательное судно "Керченский пролив" отправлено на достроечную базу ОСК во Владивосток

Строящееся на АО "Амурский судостроительный завод" (АСЗ) многофункциональное аварийно-спасательное судно "Керченский пролив" (заводской номер 360) проекта MPSV06 после спуска на воду. Комсомольск-на-Амуре, ноябрь 2020 года.

ЦАМТО, 30 сентября. Многофункциональное аварийно-спасательное судно "Керченский пролив", строящееся на Амурском судостроительном заводе ОСК, направлено на достроечную базу завода во Владивостоке.

Спасательное судно перемещается речными буксирами и пройдет 1200 км пути за 20 дней.

Для прохождения по Амуру и Амурскому лиману к носу и корме судна приварены два изготовленных на АСЗ понтона, которые обеспечат осадку "спасателя" для успешного прохождения амурских мелей и порогов.

На достроечной базе во Владивостоке "Керченскому проливу" предстоит период окончательной достройки, окраски и отделки, а также проведение испытаний.

Многофункциональное аварийно-спасательное судно мощностью 7 МВт проекта MPSV06 имеет длину 86 м, ширину – 19 м, его скорость – 15 узлов.

Судно не ограничено районами плавания, может работать по трассам Северного морского пути.

Предназначение: патрулирование, аварийно-спасательное дежурство в районах судоходства, рыбного промысла, морских нефтяных и газовых промыслов, обслуживание транспортных операций в портах, а также поиск и оказание помощи терпящим бедствие судам с эвакуацией и размещением людей, оказанием им медицинской помощи.

Аварийно-спасательное судно способно выполнять ледокольные операции в портовых и припортовых акваториях, в замерзающих неарктических морях при толщине льда до 1,5 м, оказывать помощь в тушении пожаров на плавучих и береговых объектах, доступных для подхода с моря, осуществлять обследование морского дна и поврежденных объектов на глубинах до 1000 м. Судно оснащено вертолетной площадкой в носовой части.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".