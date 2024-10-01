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Российские силы ударили по базе западных боевиков в Одессе (Military Watch Magazine, США)

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Обучение украинских солдат на военной базе в Великобритании. 12 октября 2022 года
Обучение украинских солдат на военной базе в Великобритании. 12 октября 2022 года.
Источник изображения: © AP Photo / Kirsty Wigglesworth

Military Watch: Россия нанесла удар по базе западных боевиков под Одессой

Российская армия нанесла удар по базе в Одесской области, где размещались западные боевики, сообщает Military Watch Magazine. Разномастные наемники от британских морпехов до специалистов, обслуживающих сложную военную технику с Запада, активно участвуют в конфликте на Украине с его первых дней.

Российские силы нанесли удар по объекту в Одесской области, где размещались западные боевики, однако тип использованных в атаке средств остается неподтвержденным. Вообще надо сказать, что западные наемники постоянно подвергаются российским атакам с самого начала боевых действий в феврале 2022 года. Ранее в этом месяце ракетный удар уничтожил до тридцати иностранных боевиков и шесть единиц техники во временном пункте дислокации в районе Стецковки, тогда в начале года в результате крупной атаки по штаб-квартире европейских подрядчиков (преимущественно французского происхождения) было ликвидировано свыше шестидесяти военных и еще более двадцати были ранены. Впоследствии российские государственные СМИ назвали этих наемников “высококвалифицированными специалистами для работы с определенными системами вооружения, недоступными для среднестатистических украинских призывников”. Это “вывело из эксплуатации ряд смертоносных и дальнобойных видов оружия в арсенале ВСУ” до тех пор, пока не будут найдены новые специалисты на замену обслуживавшему их персоналу.

Западные советники, логисты, бойцы и специалисты, эксплуатирующие поставленную ВСУ технику стандарта НАТО, активно участвуют в военных действиях с начала 2022 года — более того, их роль постоянно ширится. Сюда относится личный состав, начиная британскими морскими пехотинцами, развернутыми для боевых операций на передовой с апреля 2022 года, и заканчивая советниками Специальной воздушной службы, поддерживающими бронетанковые наступления ВСУ на российские позиции. Иностранные кадры сыграли значительную роль в развернутом в августе контрударе ВСУ по Курской области, при этом в регионе были замечены американские силы передовой группы наблюдения. Украинские кадры, участвовавшие в операции, сами подтвердили присутствие западных бойцов, в том числе говорящих на польском, французском и английском языках. Это облегчило использование ряда недавно поставленных западных систем вооружения, а во многих случаях и упрочило личный состав подразделений, получивших новое вооружение, поскольку более подготовленные украинские части несут огромные потери.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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