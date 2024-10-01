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СПО "Арктика" получит новый цех для ремонта электротехнического оборудования

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Северное производственное объединение "Арктика" приступило к строительству нового цеха для ремонта электротехнического оборудования. Как сообщили в пресс-службе Объединенной судостроительной корпорации, в состав которой входит "Арктика", проект реализуется за счет привлечения средств федерального бюджета.

Предполагается, что новый цех сократит сроки выполнения электромонтажных работ при ремонте кораблей и судов, позволит изготавливать и ремонтировать электротехническое оборудование с повышенными техническими характеристиками. Реализация проекта повысит эффективность использования материальных и человеческих ресурсов, исключит лишние перемещения, позволит существенно улучшить условия труда работников, отметили в пресс-службе ОСК.

В цехе СПО "Арктика"

СПО "Арктика"


"Модернизация касается всего: от отдельных станков до полного переоборудования и строительства новых цехов, – пояснил директор Департамента капитального строительства, управления имуществом и административного обеспечения ОСК Андрей Гринькин. – Это один из ключевых приоритетов стратегии развития корпорации. И мы будем расширять программу. Все это создаст возможности для выхода нашей корпорации на новые технологические рубежи, для развития всей судостроительной отрасли России".

"Учитывая, что корабли и суда, строящиеся сегодня, более насыщены электрооборудованием по сравнению с предыдущими поколениями, объем работ цеха уже в ближайшие годы существенно возрастет. Возникает объективная необходимость в создании новых производственных площадок", – заявил генеральный директор СПО "Арктика" Юрий Душкин.

Строительство цеха планируется завершить в 2027 году. Сейчас ведется формирование свайного фундамента здания цеха.

Напомним, что СПО "Арктика" специализируется на выполнении электромонтажных и регулировочных работ широкого профиля в кораблестроении и судостроении. На базе предприятия в мае 2023 года создана автономная некоммерческая организация "Консорциум электромонтажных предприятий "6-й Главк".

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Россия
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ОСК
Проекты
Арктика
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