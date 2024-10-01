США испытывают проблемы с производством БЛА после отказа от китайских комплектующих

ЦАМТО, 30 сентября. США пытаются увеличить объемы поставок собственных и европейских компонентов для БЛА после запрета использования китайских деталей, однако сейчас их объем крайне незначительный.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил начальник штаба армии США генерал Рэнди Джордж.

Как сообщил Р.Джордж в интервью британскому журналу Economist, закон в США запрещает использовать для производства дронов компоненты, произведенные в Китае, что привело к ограничению поставок движков, контроллеров скорости, антенн и приемопередатчиков, в связи с чем армии США пришлось перейти на национальных и европейских поставщиков, однако объемы поставок сейчас слишком малы.

"Речь идет о "горстках". Мы отчаянно пытаемся нарастить их количество", – заявил Р.Джордж.

Говоря о производстве артиллерийских снарядов, он сообщил, что в августе было произведено 40 тыс. снарядов калибром 155 мм, США приближаются к показателю 50 тыс. в месяц, а через год, как ожидается, это будет уже 100 тыс. в месяц, отмечает агентство.