Джо Байден распорядился выделить 567 млн. долларов на военную помощь Тайваню

ЦАМТО, 30 сентября. Джо Байден распорядился выделить 567 млн. долл. на военную помощь Тайваню, следует из заявления президента США, распространенного Белым домом.

"Властью, данной мне как президенту конституцией и законами США... я настоящим документом делегирую государственному секретарю полномочия... распорядиться о выделении до 567 млн. долл. на оборонные изделия и услуги Министерства обороны, а также на военное обучение и подготовку для оказания помощи Тайваню", – цитирует "РИА Новости" заявление администрации США.

Как напоминает агентство, ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Н.Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.