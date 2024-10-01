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ЦАМТО

Джо Байден распорядился выделить 567 млн. долларов на военную помощь Тайваню

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Военнослужащие ВС Тайваня
Военнослужащие ВС Тайваня.
Источник изображения: TASS/ZUMA Wire

ЦАМТО, 30 сентября. Джо Байден распорядился выделить 567 млн. долл. на военную помощь Тайваню, следует из заявления президента США, распространенного Белым домом.

"Властью, данной мне как президенту конституцией и законами США... я настоящим документом делегирую государственному секретарю полномочия... распорядиться о выделении до 567 млн. долл. на оборонные изделия и услуги Министерства обороны, а также на военное обучение и подготовку для оказания помощи Тайваню", – цитирует "РИА Новости" заявление администрации США.

Как напоминает агентство, ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Н.Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.

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