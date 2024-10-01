Развитие событий в Донбассе подтвердило необходимость СВО, заявил Путин

Путин в обращении отметил обоснованность СВО и ее освободительный характер

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Развитие событий в Донбассе после 2014 года подтвердило необходимость и обоснованность СВО, заявил президент России Владимир Путин в видеообращении по случаю воссоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

"В качестве целей были намечены не только Донбасс, но и Крым, и другие российские регионы. Дальнейшее развитие событий полностью подтвердило необходимость и обоснованность специальной военной операции, её поистине освободительный характер", — сказал он.

Путин напомнил, что Москва пыталась мирно разрешить конфликт, однако переговоры завершились обманом со стороны Запада. И за это время они превратили Украину в плацдарм для противостоянии России.