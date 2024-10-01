В Киеве заявили, что украинцам не покажут полностью "план Зеленского"

При этом граждане увидят план лишь после западных партнеров, отметил глава офиса президента Украины Андрей Ермак

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский намерен показать свой "план" завершения конфликта гражданам, но в усеченном виде. Об этом заявил глава его офиса Андрей Ермак.

При этом граждане Украины увидят план лишь после западных партнеров Киева. "Это план президента, и, безусловно, как он пообещал, после презентации президенту США [Джо Байдену] и партнерам, я думаю, что он будет презентован украинцам. Но могу вам сказать, что, безусловно, есть части, которые являются очень чувствительными, они закрытые", - сказал Ермак в телеэфире, фрагмент которого он опубликовал в Telegram-канале.

"Все-таки все, что становится публичным, слышат не только у нас в стране, это слышит и враг. И поэтому, безусловно, детали, некоторые детали этого плана являются закрытыми", - добавил он.

Зеленский 26 сентября встретился в Вашингтоне с американским лидером Джо Байденом, заявив ранее, что намерен обсудить с ним некий план завершения конфликта, "план победы", так как в нем есть пункты, которые зависят от решения Вашингтона. Как пояснял советник главы офиса украинского президента Сергей Лещенко, суть идей Зеленского заключалась в том, чтобы усилить давление на Россию, в том числе посредством ударов дальнобойным оружием, и добиться начала переговоров по украинскому сценарию, то есть по так называемой формуле мира. Однако президент, по сути, признал, что покинул США без разрешения на удары вглубь РФ западным оружием. Госсекретарь Энтони Блинкен ограничился констатацией того, что Соединенные Штаты изучат предложенный Киевом план.

Москва многократно критиковала продвигаемую Киевом так называемую формулу мира как нереалистичную и указывала на необходимость учета реалий на земле.