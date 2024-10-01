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ЦАМТО

Николай Патрушев посетил завод ОСК "Янтарь"

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Стапель судостроительного завода "Янтарь"
Стапель судостроительного завода "Янтарь".
Источник изображения: FlotProm.ru, Анастасия Селлер

ЦАМТО, 30 сентября. Помощник президента, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев 27 сентября посетил завод ОСК "Янтарь" в Калининграде.

В ходе рабочей поездки одной из главных тем обсуждения стали разрабатываемые в Объединенной судостроительной корпорации проекты цифровизации.

Генеральный директор завода ОСК "Янтарь" Илья Самарин рассказал председателю Морской коллегии Николаю Патрушеву о том, что существенным прорывом в области развития судостроительной отрасли должны стать инициированные ОСК и разрабатываемые совместно с дочерними обществами решения, реализуемые в проектах "Судостроительная САПР" и "Цифровое судостроительное производство", основанные на информационном моделировании. В пилотную зону проекта входит АО "ПСЗ "Янтарь". Реализация проектов в совокупности обеспечит создание единого цифрового информационного пространства отечественной судостроительной промышленности и формирование нового технологического уклада отечественного судостроения.

Помощник президента также проинспектировал работы по реконструкции достроечной набережной, ознакомился с производственной базой в цехах, ходом строительства заказов и реализации программы модернизации производственных мощностей по программе Минпромторга России.

Председатель Морской коллегии России провел на предприятии рабочее совещание, в ходе которого обсудил перспективы развития завода "Янтарь", в том числе строительство нового дока в рамках доковой программы ОСК.

Николай Патрушев отметил, что строительство заказов на заводе ведется ритмично, с положительной динамикой, а завод обладает высоким потенциалом и компетенциями, которые способствуют качественному выполнению как государственных, так и коммерческих заказов.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".

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Патрушев Николай
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