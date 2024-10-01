Embraer поставила ВВС Бразилии седьмой самолет ВТА КC-390 "Миллениум"

ЦАМТО, 30 сентября. Бразильская компания Embraer 27 сентября объявила о передаче командованию ВВС Бразилии седьмого многоцелевого самолета ВТА КC-390 "Миллениум".

Самолет вошел в боевой состав 1-й эскадрильи 1-й группы транспортной авиации (1 Grupo de Transporte de Tropa - 1 GTT), размещенной на авиабазе "Галеан" (Рио-де-Жанейро).

Поставка выполнена в тот день, когда ВВС Бразилии отмечали 5-летний юбилей с начала эксплуатации КC-390.

Как сообщал ЦАМТО, контракт на поставку до 28 ед. KC-390 и их начальную логистическую поддержку ВВС Бразилии подписали с компанией Embraer в мае 2014 года. Стоимость соглашения составила 7,25 млрд. риалов (3,26 млрд. долл. на момент подписания). В том же месяце было подписано изменение к контракту, предусматривающее поставку двух опытных образцов стоимостью 72,86 млн. риалов. Новые KC-390 должны заменить C-130 "Геркулес", состоящие на вооружении с 1960-ых гг.

Первый самолет KC-390 был передан ВВС Бразилии 4 сентября 2019 года, шестой – в июне 2022 года. Самолеты размещаются на авиабазах "Галеан" (Рио-де-Жанейро) и "Анаполис" (шт.Гояс).

Весной 2021 года командование ВВС Бразилии объявило о намерении сократить заказ на поставку самолетов KC-390 до 15 ед. Причинами сокращения называли ухудшение финансово-экономической ситуации в стране из-за коронавируса COVID-19, приведшее к сокращению расходов на оборону, а также успешную эксплуатацию ранее поставленных самолетов, возможности которых превысили ожидания командования ВВС. В результате переговоров в ноябре 2021 года стороны договорились о сокращении заказа до 22 самолетов. В октябре 2022 года Embraer и командование ВВС Бразилии согласовали новое сокращение количества закупаемых KC-390 до 19 машин.

Самолеты KC-390 предназначены для выполнения широкого спектра задач, включая перевозку и десантирование войск и грузов, дозаправку в воздухе, тушение пожаров, снабжение, поисково-спасательные операции, медицинскую эвакуацию, поддержку миротворческих операций, оказание гуманитарной помощи. KC-390, оснащенный заправочным оборудованием, обеспечивает как дозаправку самолетов в воздухе, так и прием топлива от другого KC-390.

КC-390 может транспортировать 26 т груза, развивать максимальную скорость 470 узлов (870 км/ч), применяться на грунтовых или поврежденных ВПП. Дальность полета с 23 тоннами груза – 1380 морских миль (2556 км), максимальная высота полета – 11 тыс. м, перегоночная дальность с внутренними баками – 4640 морских миль. KC-390 оснащен двумя турбореактивными двухконтурными двигателями (ТРДД) V2500-E5 компании International Aero Engines, новейшей авионикой, задней рампой и усовершенствованной системой обработки грузов, РЛС "Габбиано" группы Leonardo.

Помимо ВВС Бразилии, контракты на поставку КC-390 были заключены с ВС Португалии, Венгрии, Нидерландов, Австрии. Самолет был выбран ВС Чехии и Республики Корея.

С момента поступления на вооружение ВВС Бразилии в 2019 году общий налет парка проданных компанией самолетов КC-390 превышает 14 тыс. часов.