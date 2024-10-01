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Военное обозрение

Российские военные осуществили взлом системы радиоэлектронной борьбы противника у Часова Яра

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Источник изображения: topwar.ru

В ДНР противник сумел создать настоящую стену технологической обороны, серьезно затрудняющую действия ВС России. Но российские военные сумели ее преодолеть и осуществили взлом вражеской системы радиоэлектронной борьбы у Часова Яра.

Об этом журналистам агентства ТАСС сообщил замначальника информационно-аналитического центра «Мелодия» 88-й добровольческой разведывательно-диверсионной бригады «Эспаньола» Евгений Рассказов.

Офицер заявил, что основной причиной создания ВСУ плотной системы защиты с помощью радиоэлектронных средств является нехватка у украинских военных на данном участке фронта боевой техники, которая успешно уничтожается нашими бойцами, и личного состава. Противник задействовал для укрепления своей обороны защитную систему, состоящую из множества установок РЭБ и беспилотных аппаратов.

Источник изображения: topwar.ru

И эту «стену», по словам Рассказова, наши военные преодолели не силой, а мозгами. Чтобы решить проблему, бойцы подразделения задействовали РЭБ собственного производства и экспериментальные образцы такой техники, полученные от государственных структур.

РЭБ оказалась эффективной

- заявил собеседник агентства.

Таким образом, у Часова Яра было продемонстрировано в боевых условиях преимущество российских средств РЭБ над аналогичной техникой противника.

Взломав техническую оборону украинской армии, подразделение, по словам Рассказова, готовится совершить «стремительный и эффективный маневр».

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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