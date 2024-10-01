Войти
ТАСС

WSJ: на Украине и в Европе опасаются, что Трамп может прекратить поддержку Киева

152
0
0
Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс
Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс.
Источник изображения: @ Michael Conroy/AP/ТАСС

По информации газеты, кандидат в президента США от республиканцев может сделать это для попытки заставить Украину заключить сделку с Россией, несмотря на то, что она может быть невыгодной

НЬЮ-ЙОРК, 30 сентября. /ТАСС/. Чиновники на Украине и в Европе опасаются, что кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп после победы на выборах может быстро прекратить оказывать поддержку Киеву, чтобы заставить его заключить соглашение с Россией. Такое мнение выразила газета The Wall Street Journal (WSJ).

По ее данным, Трамп прекратит поддерживать Украину в попытке заставить ее заключить сделку с Россией, несмотря на то, что она может быть невыгодной для Киева.

Как указывает издание, Трамп неоднократно заявлял, что его приоритетом является быстрое прекращение боевых действия на Украине и заключение "справедливого соглашения".

Напарник Трампа по предвыборной гонке, кандидат в вице-президенты Джеймс Дэвид Вэнс ранее заявлял, что план Трампа по мирному урегулированию украинского кризиса предполагает создание демилитаризованной зоны по нынешней линии разграничения между Россией и Украиной, а также предоставление РФ гарантий нейтрального статуса Украины.

Выборы главы государства пройдут в США 5 ноября. Трамп утвержден кандидатом от республиканцев, его конкурентом со стороны демократов является вице-президент Камала Харрис. Трамп неоднократно обвинял демократов в неспособности урегулировать украинский конфликт. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Трамп Дональд
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.10 01:16
  • 1
Маск предрек в будущем масштабные битвы роев дронов
  • 30.09 22:05
  • 5040
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 30.09 18:09
  • 13
Как отбить у НАТО желание заблокировать Петербург и Калининград
  • 30.09 07:17
  • 0
Ответ на "ВМФ рассчитывает принять фрегат "Адмирал Исаков" в 2027 году"
  • 30.09 01:37
  • 1
Заявление президента Эрдогана о БРИКС и АСЕАН! Реакция в адрес Запада (Haber7, Турция)
  • 30.09 01:29
  • 1
Турция и Средняя Азия снова идут рука об руку (The Economist, Великобритания)
  • 29.09 19:08
  • 2
Ответ на " Путин гарантировал Западу возмездие за агрессию Украины"
  • 27.09 23:25
  • 1
"Это ждет нас в Угледаре". Российская армия повторяет бахмутский сценарий
  • 27.09 23:25
  • 1
«Что мы без боеприпасов? Прикладами бить врага лишь в кино сподручно»
  • 27.09 23:24
  • 3
В ЗАТО предложили создать департамент Минобороны по вопросам закрытых городов
  • 27.09 18:10
  • 0
Ответ на "Как российские мотоштурмовики стали головной болью ВСУ"
  • 27.09 14:28
  • 0
Для чего Украине фейк о Як-130? Выясняем
  • 27.09 12:28
  • 2
В Токио обеспокоены проведенным КНР испытанием межконтинентальной баллистической ракеты
  • 27.09 10:39
  • 0
Удар по Киевской ГЭС
  • 26.09 14:16
  • 2
Как российские мотоштурмовики стали головной болью ВСУ