WSJ: на Украине и в Европе опасаются, что Трамп может прекратить поддержку Киева

По информации газеты, кандидат в президента США от республиканцев может сделать это для попытки заставить Украину заключить сделку с Россией, несмотря на то, что она может быть невыгодной

НЬЮ-ЙОРК, 30 сентября. /ТАСС/. Чиновники на Украине и в Европе опасаются, что кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп после победы на выборах может быстро прекратить оказывать поддержку Киеву, чтобы заставить его заключить соглашение с Россией. Такое мнение выразила газета The Wall Street Journal (WSJ).

По ее данным, Трамп прекратит поддерживать Украину в попытке заставить ее заключить сделку с Россией, несмотря на то, что она может быть невыгодной для Киева.

Как указывает издание, Трамп неоднократно заявлял, что его приоритетом является быстрое прекращение боевых действия на Украине и заключение "справедливого соглашения".

Напарник Трампа по предвыборной гонке, кандидат в вице-президенты Джеймс Дэвид Вэнс ранее заявлял, что план Трампа по мирному урегулированию украинского кризиса предполагает создание демилитаризованной зоны по нынешней линии разграничения между Россией и Украиной, а также предоставление РФ гарантий нейтрального статуса Украины.

Выборы главы государства пройдут в США 5 ноября. Трамп утвержден кандидатом от республиканцев, его конкурентом со стороны демократов является вице-президент Камала Харрис. Трамп неоднократно обвинял демократов в неспособности урегулировать украинский конфликт.