Нетаньяху: Израиль переживает «великие, но трудные времена», меняя баланс сил на Ближнем Востоке

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Израиль меняет баланс сил на Ближнем Востоке, ведя войну «на семи фронтах». С таким заявлением выступил израильский премьер Биньямин Нетаньяху, сообщает канцелярия премьер-министра.
Израильский премьер выступил с заявлением, суть которого можно выразить одной фразой: «За нападение на Израиль заплатят все». По его словам, еврейское государство сейчас переживает «великие, но трудные времена», ведя войну сразу на «семи фронтах» и, конечно же, побеждая. Удары по Ливану и Йемену, убийство лидера «Хизбаллы», стертый с лица земли сектор Газа вместе с населением — всё это цена, которую заплатили «враги Израиля».
— заявил Нетаньяху.
Он подчеркнул, что Израиль побеждает, меняя стратегическую реальность и баланс сил на Ближнем Востоке. Еврейское государство снова стало «могущественной страной».
— добавил израильский премьер.