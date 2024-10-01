Нетаньяху: Израиль переживает «великие, но трудные времена», меняя баланс сил на Ближнем Востоке

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Израиль меняет баланс сил на Ближнем Востоке, ведя войну «на семи фронтах». С таким заявлением выступил израильский премьер Биньямин Нетаньяху, сообщает канцелярия премьер-министра.

Израильский премьер выступил с заявлением, суть которого можно выразить одной фразой: «За нападение на Израиль заплатят все». По его словам, еврейское государство сейчас переживает «великие, но трудные времена», ведя войну сразу на «семи фронтах» и, конечно же, побеждая. Удары по Ливану и Йемену, убийство лидера «Хизбаллы», стертый с лица земли сектор Газа вместе с населением — всё это цена, которую заплатили «враги Израиля».

Мы разгромили ХАМАС в Газе, мы ликвидировали большую часть его командной цепочки, мы нанесли мощный удар по «Хизбалле», мы ликвидировали Насруллу, мы систематически устраняем ее высших командиров в Ливане. Параллельно Армия обороны Израиля некоторое время назад снова нанесла удар по нашим врагам в Йемене. Все видят размах, все видят огонь по целям, все видят цену, которую платят те, кто на нас нападает

— заявил Нетаньяху.

Он подчеркнул, что Израиль побеждает, меняя стратегическую реальность и баланс сил на Ближнем Востоке. Еврейское государство снова стало «могущественной страной».

Израиль побеждает. Наши враги и наши друзья снова видят Израиль таким, какой он есть — сильной, решительной, могущественной страной

— добавил израильский премьер.