Корабли РФ и КНР применили противолодочное и противовоздушное оружие

В Охотском море совместный отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) и Военно-морских сил (ВМС) Китая в ходе российско-китайского военно-морского учения «Бэйбу/Взаимодействие-2024» отработал задачи по противовоздушной и противолодочной обороне с практическим применением вооружения. Об этом 30 сентября сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота.

Согласно плану учения, прибыв в назначенный район, отряд боевых кораблей отработал совместное маневрирование, после чего подвергся воздушному налету ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Для отражения атаки группы ударных дронов было задействовано зенитное ракетное оружие, а также артустановки АК-630 и расчеты крупнокалиберных пулеметов.

На втором этапе российские и китайские боевые корабли провели поиск подводной лодки условного противника, роль которой выполняла одна из дизель-электрических подводных лодок ТОФ. Корабли отработали совместное построение и тактические приемы поиска «вражеской» подводной лодки. Для поиска был задействован противолодочный вертолет Ка-27ПЛ с погружаемой гидроакустической станцией.

После обнаружения подводного объекта отряд кораблей организовал преследование подводного «противника», а затем применил по месту его обнаружения реактивно-бомбометные установки РБУ-6000. Отработка противолодочных задач явилась крайним эпизодом по плану проведения российско-китайского военно-морского учения «Бэйбу/Взаимодействие-2024».

Совместный штаб учения по связи поблагодарил экипажи кораблей за слаженную работу. После активных действий экипажи кораблей совершили переход в район, где пополнили запасы от танкеров. Затем будет сформирован совместный российско-китайский отряд, который приступит к задачам совместного патрулирования в АТР.

Ранее, 26 сентября, экипажи боевых кораблей России и Китая в рамках учений «Бэйбу/Взаимодействие-2024» в Охотском море отработали маневры по обороне. Военно-морские силы (ВМС) стран отработали построение походного ордера, задачи по противовоздушной обороне (ПВО), а также охрану и оборону отряда при стоянке на незащищенном рейде. Палубные вертолеты Ка-27 и противолодочные самолеты Ил-38 обозначали воздушную опасность в рамках учений.

Россия и Китай начали совместные учения «Бэйбу/Взаимодействие-2024» 19 сентября. Перед тем как покинуть базу, состоялось торжественное построение экипажей военных кораблей России и Китая.

В тот же день во Владивосток прибыли эсминец «Синин» и фрегат «Линь И» Военно-морских сил (ВМС) Народно-освободительной армии Китая (НОАК) для участия в совместных морских учениях «Бэйбу/Взаимодействие-2024».