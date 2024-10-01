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ТАСС

Африка заинтересовалась российскими комплексами противодействия БПЛА

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Комплект противодействия БПЛА РБ-504П-Э
Комплект противодействия БПЛА РБ-504П-Э.
Источник изображения: “Рособоронэкспорт”

Генеральный конструктор Специального технологического центра Роман Иванов сообщил, что количество предконтрактных и контрактных работ по заказам увеличилось в два-три раза

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Страны Африки проявляют серьезный интерес к российским комплексам противодействия беспилотным летательным аппаратам, заявил ТАСС генеральный конструктор Специального технологического центра (СТЦ) Роман Иванов.

"Между нами и заказчиком существует такой посредник, как "Рособоронэкспорт", который и видит эти заказы. По их данным, действительно, заказов очень много, предконтрактные и контрактные работы увеличились в два-три раза. В основном это страны Африки, которые ставят перед собой задачу по наведению внутреннего порядка ввиду того, что на африканском континенте сильно меняется политическая картина. <…> Поэтому по африканскому континенту мы видим серьезный интерес", - сказал Иванов.

Генконструктор СТЦ перечислил зарубежные страны, которые закупают российские беспилотные летательные аппараты "Орлан". "Мы осуществляем поставки и, конечно же, обучаем зарубежных специалистов. Они, в основном, на сегодняшний день представлены странами - зарубежными партнерами по ОДКБ и бывшему СССР. Это Казахстан, Узбекистан, Белоруссия, Киргизия. Поставки туда чаще выполняются Минобороны РФ. Часть своей техники они передают этим странам, а к нам на обучение приезжают зарубежные сотрудники, которые будут выполнять задачи", - добавил специалист. 

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