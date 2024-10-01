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ТАСС

В РФ разрабатывают новые БПЛА, которые заменят "Орлан-10" и "Орлан-30"

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БПЛА "Орлан-30" с выдвинутой оптико-электронной станцией с лазерным подсветом цели
БПЛА "Орлан-30" с выдвинутой оптико-электронной станцией с лазерным подсветом цели.
Источник изображения: © Виктор Бодров/ ТАСС

Генеральный конструктор Специального технологического центра Роман Иванов отметил, что параллельно ведется работа над выполнением гособоронзаказа и модернизацией применяющихся изделий

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Специальный технологический центр (СТЦ) занимается разработкой новых беспилотных летательных аппаратов, призванных в будущем заменить комплексы "Орлан-10" и "Орлан-30". Об этом ТАСС сообщил генеральный конструктор организации Роман Иванов.

"В части новых поколений аппаратов "Орлан" и другой техники работы не приостановлены. Они, конечно же, замедлились за счет большой загрузки производства текущими работами, но не брошены. Работы были секретными и до СВО, но можно сказать, что это будут те же самолеты - крылья, двигатели и целевое оборудование, однако сделаны они будут с учетом пожеланий и тонкостей, которые Минобороны РФ сформулировало в технических заданиях. Новые комплексы призваны стать заменой существующим "Орлан-10" и "Орлан-30", но менять коней на переправе - достаточно трудное дело, и заказчик тоже это понимает", - сказал Иванов.

Генконструктор СТЦ также отметил, что параллельно ведется работа над выполнением гособоронзаказа и модернизацией применяющихся изделий. "Текущие наши задачи - это не насыщение рынка, а обеспечение выполнения боевых задач. Они в рамках гособоронзаказа регулярно обновляются, дополняются, ставятся следующие задачи. Конечно же, мы полностью выполняем плановую работу в соответствии с контрактами по поставке нашей техники. Есть также задачи по модернизации, развитию нашей техники, которые позволят применять ее более успешно. Они также идут", - добавил Иванов.

Ранее Иванов сообщал, что в зоне СВО применяются до 1 тыс. беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10" и "Орлан-30". 

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