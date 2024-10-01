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РИА Новости

В России появится единый центр производства морских дронов

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Морской дрон "Визир-2М"
Морской дрон "Визир-2М".
Источник изображения: © Фото : КМЗ

В России в 2025 году на мощностях КМЗ создадут центр производства морских дронов

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Российские производители безэкипажных катеров (БЭК) пришли к соглашению о создании единой промышленной площадки для производства таких дронов на базе военно-промышленного холдинга "Кингисеппский машиностроительный завод" (КМЗ) в 2025 году, сообщил РИА Новости его управляющий директор Михаил Даниленко.

Холдинг КМЗ специализируется на выполнении гособоронзаказа, в частности, на производстве катеров для силовых структур России и морских дронов.

"В результате переговоров с другими разработчиками БЭКов в РФ достигнута договоренность о концентрации их производства на площадях КМЗ, то есть холдинг превращается в российский центр по массовому производству корпусов и двигателей катеров с последующей сборкой электронной части в интересах силовых ведомств", - сказал Даниленко.

По его словам, сейчас стоит задача максимально сконцентрировать серийное производство всех носителей на единой площадке.

"На базе КМЗ совместно с другими разработчиками в течение 2025 года планируем организовать поточное, массовое производство морских дронов", - сказал Даниленко.

Из продукции КМЗ данного типа он отметил морские многофункциональные дроны "Визир", которые планируется выпускать на мощностях создаваемого единого центра.

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Россия
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