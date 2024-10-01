Разработчик рассказал о техподдержке БПЛА "Орлан" в зоне СВО

Для ремонта и технического обслуживания комплексов с беспилотниками были сформированы четыре выездные бригады, отметил генеральный конструктор компании "Специальный технологический центр" Роман Иванов

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Четыре выездные бригады выполняют ремонт и техническое обслуживание комплексов с беспилотными летательными аппаратами "Орлан" в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом ТАСС рассказал генеральный конструктор компании-разработчика "Специальный технологический центр" (СТЦ) Роман Иванов.

"Каждое предприятие, которое занимается постоянной эксплуатацией, сталкивается с тем, что у военных возникают проблемы. Эти проблемы необходимо решать оперативно и доводить технику до готовности. На месте процесс можно осуществить быстро, а если производить ремонт на заводе, то он может растянуться до нескольких месяцев. Поэтому по просьбе Минобороны РФ в зоне СВО нами было создано четыре выездные ремонтные бригады", - рассказал Иванов.

По словам генконструктора СТЦ, в зоне спецоперации применятся до 1 тыс. аппаратов "Орлан-10" и "Орлан-30". "Но комплекс состоит не только из самолетов. Есть еще наземные системы, которые обеспечивают их применение. Они тоже не вечные, и это не простые вещи типа мачты с антенной, это высокотехнологичные комплексы", - подчеркнул специалист.

Он также отметил, что в зоне СВО работают технико-эксплуатационные части (ТЭЧ), куда военнослужащие могут обратиться в случае неисправности оборудования, поставленного СТЦ. "В зоне спецоперации несколько ТЭЧ и чаще используется даже не наше участие на местах, а приезд военных со своей техникой туда, где можно произвести качественное обслуживание и более сложный ремонт. Часть мелких ремонтов экипажи выполняют самостоятельно. Кроме того, СТЦ запущена онлайн-поддержка экипажей, которая работает 24/7", - отметил Иванов.

Кроме того, генконструктор СТЦ рассказал, что через онлайн-поддержку до военнослужащих доводится актуальная информация о новых методах и элементах комплекса. "Когда это касается сотен аппаратов, которые эксплуатируются в разных местах, этот процесс может занимать годы. В нашей ситуации, конечно же, требуется все делать быстрее. Поэтому часто такие модернизации осуществляются путем изготовления новой техники и поставкой ее уже в развернутые комплексы", - добавил специалист.