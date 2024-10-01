Crew Dragon с российским космонавтом пристыковался к МКС

НАСА: Crew Dragon с российским космонавтом Горбуновым пристыковался к МКС

Американский космический корабль Crew Dragon компании SpaceX, в составе экипажа которого находится российский космонавт Александр Горбунов, пристыковался к Международной космической станции (МКС). Трансляция ведется на сайте НАСА.

Стыковка произошла в 17:30 по времени восточного побережья США (00:30 по московскому времени). Путь от стартовой площадки базы Космических сил США на мысе Канаверал (штат Флорида) до орбитальной станции составил порядка 28 часов.

Также вместе с Горбуновым на орбиту отправился астронавт из США Ник Хейг. Планировалось, что на МКС отправятся четыре космонавта, однако экипаж Crew-9 был сократили вдвое, чтобы освободить места для возвращения находящегося на орбите экипажа корабля CST-100 Starliner американской корпорации Boeing в феврале 2025 года на Землю.

Ранее госкорпорация «Роскосмоса» со ссылкой на НАСА сообщила, что Crew Dragon с Горбуновым и Хейгом стартует к МКС 28 сентября вместо 26-го.