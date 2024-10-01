Российские сухопутные войска получили модернизированную версию самоходной гаубицы «Мста-С». Принятие на вооружение артиллерийских систем «Мста-С» и «Коалиция-СВ» даст мощный толчок развитию артиллерии российских войск. А вооруженные силы США намерены и дальше использовать модернизированные версии самоходной артиллерийской установки 1960-х годов M109 Paladin.

Дейв Маджумдар

Принятие на вооружение артиллерийских систем "Мста-С" и "Коалиция-СВ" даст мощный толчок развитию артиллерии российских сухопутных войск. Тем временем, в сухопутных войсках США намерены и дальше использовать модернизированные версии самоходной артиллерийской установки 1960-х годов M109 Paladin.

Российские сухопутные войска начали получать модернизированную версию самоходной гаубицы "Мста-С". Эта новая самоходная установка будет использоваться до тех пор, пока в войска в достаточном количестве не поступит более современная гаубица 2С35 "Коалиция-СВ".

"В войсковые части 1-й танковой армии, дислоцирующиеся в Московской области, поступили десятки самоходных артиллерийских установок "Мста-С", - говорится в заявлении российского Министерства обороны. - Военнослужащие артиллерийских подразделений Таманской и Кантемировской дивизий завершили приемку военной техники у представителей военно-промышленного комплекса, и эта техника поступает на вооружение. Экипажи прошли соответствующую переподготовку и приступают к их эксплуатации. Эта самоходная артиллерия будет размещаться в специально построенных парках с необходимой инфраструктурой".

"Новая техника будет принимать участие в боевых артиллерийских стрельбах 1-й танковой армии, которые должны пройти на завершающем этапе летнего учебного периода", - отмечается в этом заявлении.

Новые гаубицы имеют усовершенствованную систему управления огнем и множество других новых элементов, каких не было в базовой системе "Мста-С".

"Авторы допустили небольшую ошибку. Войска сегодня оснащаются не базовой версией "Мста-С", а модернизированный версией "Мста-СМ", которая имеет новую систему управления огнем и некоторые другие усовершенствования", - рассказал The National Interest старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований при московской Высшей школе экономики Василий Кашин.

Исследователь Михаил Барабанов, работающий редактором Moscow Defense Вrief, публикуемой Центром анализа стратегий и технологий, заявил The National Interest, что новая гаубица является модернизированной версией "Мсты-С", однако по классификации российского Министерства обороны она называется не "Мста-СМ". ""Мста-СМ" - это старый проект за номером 2С33 (2С19М). От этого проекта отказались в пользу 2С35 "Коалиция"", - объяснил Барабанов.

Но скорее всего, оригинальная "Мста-С" имела обозначение 2С19М1, а более новая и модернизированная версия называется 2С19М2. Так или иначе, рассказал Барабанов, она сохранила обозначение "Мсты-С". В любом случае, поскольку до серийного производства "Коалиции-СВ" остается еще несколько лет, достаточно эффективная "Мста-С" позволит российским сухопутным войскам иметь на вооружении современные артиллерийские системы до получения новых гаубиц.

"Мста-С" создана на основе 152-миллиметровой гаубицы 2A65, которая способна делать около восьми выстрелов в минуту. У новой версии скорострельность, скорее всего, будет выше, поскольку она оснащена новым орудием и усовершенствованным автоматом заряжания.

"Эти гаубицы будут делать до начала полномасштабного производства "Коалиции"", - сказал Кашин.

"У них новая система управления огнем, усовершенствованное орудие и механизм заряжания".

"Мсту-С" со временем заменит "Коалиция-СВ", которая создается на базе 152-миллиметрового орудия 2А88, имеющего скорострельность от 15 до 20 выстрелов в минуту. Новую систему начнут ограниченно использовать в войсках к концу года, но на вооружение она поступит в следующем десятилетии.

"Я думаю, это было заявление об ограниченном количестве гаубиц, которые поступят в войска к концу текущего года", - сказал Кашин.

Принятие на вооружение артиллерийских систем "Мста-С" и "Коалиция-СВ" даст мощный толчок развитию артиллерии российских сухопутных войск. Тем временем, в сухопутных войсках США намерены и дальше использовать модернизированные версии самоходной артиллерийской установки 1960-х годов M109 Paladin.