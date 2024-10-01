F-15 против Су-35: кто победит? (The National Interest, США)

Каковы шансы Су-35 в борьбе с ВВС США, которые считаются лучшими в мире? Как поведет себя Су-35 в боевой обстановке, когда ему будет противостоять истребитель F-35? В чем Су—35 точно удерживает превосходство? Су-35 — опасная боевая машина, пишет TNI, и по многим параметрам российский самолет не уступает самым последним модификациям F-15 или даже превосходит их.

Дейв Маджумдар

Истребитель F-15C Eagle (Орел), выпускаемый компанией Boeing, находится на вооружении военно-воздушных сил США вот уже около 40 лет и, судя по всему, будет использоваться еще в течение нескольких десятилетий. За эти годы мощный F-15 постоянно модернизируется с учетом растущих угроз, но обладает ли почтенный «Орел» (Eagle) теми качествами, которые необходимы для завоевания господства в небе?

Ответ будет такой: да — абсолютно. «Орел», возможно, уже не молод, однако F-15 все еще остается одним из лучших истребителей для достижения превосходства в воздухе. Единственным действующим самолетом, превосходящим F-15 по большинству показателей, является производимый компанией Lockheed Martin истребитель F-22 Raptor — другие машины обладают преимуществом в некоторых аспектах, однако F-15C, в целом, сохраняет конкурентоспособность, что бы ни говорили по этому поводу представители отделов по работе с клиентами различных соперничающих подрядчиков.

Вероятно, наиболее серьезную угрозу для F-15 представляет российский истребитель Сухой Су-35 (Фланкер-Е). Хотя другие, представляющие большую опасность самолеты, сегодня находятся в стадии разработки, они, вероятно, окажутся слишком дорогими для массового производства. Истребитель Су-35 не является самой распространенной потенциальной угрозой, однако весьма велики шансы того, что их количество будет быстро расти. По имеющимся данным, Индонезия решила закупить самолеты Су-35, и, кроме того, нам известно о том, что китайцы обсуждают вопрос о возможном его приобретении.

Су-35 — это, на самом деле, опасная боевая машина, и по многим параметрам российский самолет не уступает самым последним модификациям F-15 или даже превосходит их. С точки зрения чисто кинематических возможностей, Су-35 немного проигрывает в максимальной скорости F-15, однако он превосходит «Орла» по ускорению, что достигается благодаря его мощным спаренным двигателям «Сатурн» (Изделие 117С), каждый из которых создает тягу в 14500 кг. Кроме того, когда этот самолет имеет относительно небольшую нагрузку, он способен сохранять сверхзвуковую скорость, не прибегая к использованию форсажных камер.

Хотя великолепное ускорение на больших высотах до сверхзвуковой скорости является огромным преимуществом, истребителю F-15C тоже есть чем ответить — и в результате подобное превосходство российского самолета не будет решающим. Однако на низких скоростях Су-35 имеет непреодолимое преимущество. Он обладает управляемым в трех измерениях вектором тяги и невероятной маневренностью на низких скоростях. Однако использование нашлемных систем отображения и прицеливания, а также таких ракет с большими у глами целеуказания как AIM-9X и российской Р-73 при близком визуальном контакте, чаще всего, будет приводить к ситуации «обоюдного уничтожения» (mutual kill), о чем свидетельствуют многие пилоты. Вместе с тем немало будет зависеть от умения летчика и, если честно, от удачи.

Если говорить о более значительных радиусах действия, то F-15C и F-15E все еще имеют превосходство над Су-35, что обусловлено их радарами с активной фазированной антенной решеткой (active electronically scanned array radar). Радары Raytheon APG-63 (v) 3 и APG-82 (v)1, устанавливаемые на обоих «Орлах», все еще значительно превосходят по своим возможностям «тихомировскую» радиолокационную станцию с пассивной фазированной антенной решеткой Ирбис-Е, которыми оснащаются Су-35. Российский истребитель пока, действительно, имеет незначительное преимущество в области пассивных сенсоров, поскольку обладает встроенной инфракрасной оптико-локационной системой поиска и сопровождения, однако самолеты F-15 получат весьма совершенную систему поиска и сопровождения уже в ближайшем будущем, что сведет на нет преимущество российского «Фланкера».

В одной области Су-35E, судя по всему, удерживает превосходство — речь идет о средствах радиоэлектронной борьбы. Су-35С может похвастаться мощной цифровой системой радиоэлектронного подавления с технологией цифрового запоминания, которая способна сбить с толку американскую ракету AIM-120 AMRAAM. Хотя эти американские ракеты, в конечном итоге, вероятно, смогут преодолеть защиту российского самолета, потребуется больше ракет для уничтожения цели, чем рассчитывали военные планировщики. Кроме того, Су-35 может иметь на борту огромный арсенал ракет воздух-воздух, тогда как у F-15 оснащен устарелой оборонительной электроникой. Военно-воздушные силы США прекрасно осознают наличие этой проблемы, и именно поэтому так много внимания уделяется проекту модернизации системы пассивно/активного предупреждения и выживания (EPAWSS) для F-15, на которую предполагается потратить 7,6 миллиарда долларов.

Реальная дилемма состоит в том, что Су-35 и современные модели F-15 Eagle сопоставимы — и именно это вызывает беспокойство у руководства Военно-воздушных сил США. Американские летчики привыкли к ведению боевых действий в ситуации, когда они обладают огромным технологическим превосходством, тогда как в случае с Су-35 такого превосходства нет, а в некотором отношении «Фланкер-Е» даже превосходит «Орла». В целом, при прочих равных, даже полностью модернизированный F-15C и оснащенный новейшим радаром с активной фазированной антенной решеткой вынужден будет использовать все свои возможности в противоборстве с Су-35. Однако подобная ситуация означала бы, что Соединенные Штаты ведут войну против России или против какой-нибудь другой великой державы — такой как Китай. Но это, само по себе, маловероятно.

Более вероятно то, что F-15 может столкнуться с Су-35, стоящим на вооружении у какого-нибудь деспота из третьего мира. Однако пилоты подобного деспота вряд ли будут обладать подготовкой, тактикой и опытом, необходимыми для того, чтобы вести бой против американских летчиков, и поэтому реальных шансов на победу у них не будет. Кроме того, российские истребители, как известно, не отличаются особой надежностью, и если к этому добавить плохо подготовленный технический персонал и отсутствие запасных частей, то какая-нибудь страна третьего мира не будет способна постоянно поддерживать истребитель в должном состоянии. Важно еще и то, что у потенциального противника — если не считать Россию и Китай, — скорее всего, не будет системы АВАКС и полноценных наземных комплексов перехвата, что создаст для них дополнительные проблемы.

Итог: если не учитывать вариант участия F-15 в ходе третьей мировой войны, то военно-воздушные силы страны, вероятно, будут использовать «Орлов» еще в течение двух десятилетий. Возможно, того одностороннего преимущества, к которому привыкли военно-воздушные силы страны, уже не будет, но, тем не менее, потеря превосходства в воздухе Соединенным Штатам пока не грозит.