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ИноСМИ

Пять систем вооружений, с помощью которых Россия может разгромить Украину (The National Interest, США)

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Командно-штабные учения Кавказ-2020
Командно-штабные учения Кавказ-2020.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Куденко

Американский обозреватель по нацбезопасности присмотрелся к вооружениям российской армии. Он не просто рассказывает о них, но и сравнивает с вооружениями украинцев. Правда, он умалчивает, что хваленые добровольческие батальоны Украины с трудом противостоят даже армиям ДНР/ЛНР.

Марк Эпископос

Конфликт в Донбассе вступает в новую фазу эскалации, и угроза открытого военного противостояния между Россией и Украиной становится все более реальной. Вот пять заслуживающих внимания видов оружия, которое Россия может применить в ходе крупной неядерной войны против Украины.

Автор статьи исходит из того, что воевать будут только Россия и Украина, однако такая война вполне может привести к международной интервенции, и тогда ход военных действий может кардинально измениться.

С-400

В отличие от соперников России из числа великих держав, вооруженные силы Украины не обладают достаточной скрытностью и возможностью для глубокого проникновения, и не в силах преодолеть эшелонированную противовоздушную оборону России. В частности, базирующиеся в Крыму части передовых зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф" представляют серьезную опасность для сил и средств украинской армии в восточной и центральной Украине. "Системы ПВО С-400 могут поражать любые воздушные цели в центральной части Украины. Все это создает для нас серьезную угрозу", - сказал ранее местным СМИ секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов. Оснащенный мощным комплектом радиолокационной аппаратуры и разнообразными ракетами комплекс С-400 может поражать пилотируемые летательные аппараты, беспилотники, крылатые и баллистические ракеты на дальности до 400 километров.

Су-35С

Маленький, отсталый и частично изношенный украинский авиапарк МиГ-29, Су-24, Су-25 и Су-27 не сможет успешно противостоять России в воздушном пространстве Украины в случае крупной неядерной войны. Эти самолеты не смогут эффективно действовать из-за российских систем ПВО, и кроме того, ВВС России существенно превосходят их как по количеству, так и по качеству. Современные российские истребители, в том числе, могущественные Су-35С, по своим характеристикам намного превосходят украинские военные самолеты и могут наносить разрушительные высокоточные удары по ключевым объектам украинской военной и политической инфраструктуры с применением разнообразных ракет класса "воздух-поверхность" и корректируемых авиабомб.

БМП-3М

В ходе вероятного российского вторжения на Украину будут иметь место крупные сражения в городской местности с ее плотной застройкой. В этом случае предпочтение будет отдано не тяжелым основным боевым танкам, а более легким и маневренным боевым машинам пехоты (БМП). Последние модели российских БМП займут важное место в наземных операциях на украинской территории. БМП-3М - это существенно модернизированный вариант результативной советской / российской БМП-3. У нее новая башня, дополнительные типы боеприпасов, новые системы защиты и существенно усиленная огневая мощь. На опубликованном на этой недели видео видно, как БМП-3 перевозят по мосту, связавшему Россию с Крымом.

Т-90М

Несмотря на то, что вероятный конфликт частично будет проходить в городских условиях, основные боевые танки несомненно сыграют свою роль в более масштабных и интенсивных сражениях. У российских сухопутных войск самое большое в мире количество танков, составляющее 13 000 единиц, а их последние модели прошли существенную модернизацию, благодаря чему танковые войска являются той силой, с которой придется считаться. Украинский основной боевой танк Т-84 "Оплот" достаточно мощная машина, но ее вряд ли изготовили в достаточном количестве для того, чтобы успешно противостоять российскому Т-90А и его модернизированному варианту Т-90М. Российские танки Т-90 якобы уже были замечены в Донбассе, и согласно имеющимся сообщениям, в ходе предыдущих боев они нанесли большие потери украинским войскам.

2С19 "Мста-С"

Продолжающаяся в Донбассе война характеризуется регулярными артиллерийскими обстрелами, которые ведут украинские военные и пользующиеся поддержкой России силы сепаратистов. Такая тенденция наверняка приведет к полномасштабной войне между Россией и Украиной, и в связи с этим Москва в последние дни перебрасывает железной дорогой в Крым модернизированные 152,4-мм самоходные гаубицы 2С19 "Мста-С". Имея боекомплект 50 боеприпасов, скорострельность 7-8 выстрелов в минуту и довольно современные средства прицеливания, эта тяжелая гаубица может накрыть своим огнем значительную часть Украины. Поскольку Россия обладает подавляющим превосходством в воздухе и самыми современными средствами ПВО, украинским вооруженным силам будет трудно противостоять таким системам.

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