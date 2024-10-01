Бербок заявила, что дальнобойное оружие нужно Киеву для преодоления "минного пояса"

Глава МИД Германии отметила, что у Украины должна быть возможность использовать такое оружие

БЕРЛИН, 29 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Украина должна иметь возможность использовать дальнобойное оружие для самообороны, и подчеркнула, что оно имеет важное значение для преодоления "минного пояса".

"Что касается ракет большой дальности, <...> то, думаю, это хорошо известно. Я всегда говорила, что они [дальнобойные ракеты] играют важную роль, особенно в преодолении минного пояса на востоке Украины", - утверждала Бербок в интервью телеканалу ARD.

Отвечая на вопрос о том, должна ли Германия в будущем поставлять еще какие-либо виды вооружений Киеву, министр ответила, что выразила свою точку зрения на этот счет. "Я ясно высказала свое мнение по этому поводу. У канцлера ФРГ на этот счет другое мнение", - отметила она. "А в коалиции - в демократической коалиции - если нельзя прийти к согласию по этому вопросу, мы не сможем его поддержать", - констатировала глава МИД ФРГ.

20 сентября канцлер ФРГ Олаф Шольц в очередной раз отверг возможность передачи Киеву крылатых ракет Taurus, дальность полета которых составляет около 500 км. Глава правительства Германии неоднократно заявлял, что поставка подобных систем вооружения повлечет за собой "серьезный риск эскалации". Киев давно просит у Берлина ракеты Taurus. Они считаются аналогом британских Storm Shadow, которые уже поставлены Украине. Однако дальность германо-шведских ракет больше.

12 сентября президент РФ Владимир Путин подчеркивал в беседе с журналистами, что Украина без помощи Запада не в состоянии наносить удары вглубь территории России, поскольку для этого ей нужны разведданные со спутников и полетные задания. Российский лидер отмечал, что страны НАТО сейчас не просто дискутируют насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений: по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт.