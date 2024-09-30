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Военное обозрение

Российские военные приступили к тестированию FPV-дронов против украинских безэкипажных катеров

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Источник изображения: topwar.ru

Российские военные начали тестировать FPV-дроны для уничтожения украинских безэкипажных катеров. Кадры тренировки военнослужащих Черноморского флота распространяют российские и украинские ресурсы.

Проблема безэкипажных катеров, используемых Украиной для ударов по российским военным кораблям и катерам, а также для атак портовой инфраструктуры, особо остро встала в этом году. Для противодействия морским беспилотникам корабли оборудовали дополнительными огневыми точками, а для охоты на БЭКи стали использовать вертолеты, с которых безэкипажные катера расстреливали из пулеметов. Теперь военные планируют использовать FPV-дроны.

Судя по кадрам, бойцы Черноморского флота отрабатывают тактику запуска FPV-дронов с вертолета и поиск украинских БЭКов. Бойцы работают парой, в которой один выполняет роль оператора БПЛА, второй — его помощника, запускающего беспилотник с борта вертолета. Теоретически, в одном вертолете можно разместить несколько операторов, для которых заранее подготовить определенное количество дронов, как и показано в ролике.

Источник изображения: topwar.ru

На данный момент ясности нет, насколько результативным будет применение FPV-дронов против безэкипажных катеров, но на сегодняшний день перспективы у беспилотников самые лучшие. Ранее сообщалось, что ВМФ начало готовить операторов беспилотников для работы на кораблях и над морской поверхностью.

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Страны
Россия
Украина
Проекты
БПЛА
ЧФ
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