Для чего Украине фейк об Як-130? Выясняем

Эпизод с «нарушением воздушного пространства Украины белорусским Як-130», который якобы произошел 24 сентября, дает повод к размышлению. Поспешные заявления Киева о нарушении воздушных рубежей авиацией сопредельного государства вызвали бурную негативную реакцию украинских и «карманных» оппозиционных СМИ. Но негативная риторика довольно быстро сменилась оправданиями «заряженных» борзописцев.

Здесь необходимо задаться вопросом, для чего это было сделано и кому выгодно?

Как вариант оправдаться украинской стороне помог бы природный фактор, такой как стая птиц либо метеообразование. Так, 17 сентября т.г. воздушные силы Латвии заявили о нарушении их воздушных границ со стороны Беларуси в районе Латгалии, в тот же день было опровержение. Причиной поднятия истребителей НАТО оказалась стая птиц.

Также истории известны случаи, когда какое-либо «явление» было принято за нарушителя воздушного пространства. Так, например, в 2005 году в Калининграде за самолет, нарушивший государственную границу, приняли облако, которое двигалось со стороны Литвы.

Наиболее вероятным сценарием развития событий было проведение провокации, которая позволила бы усилить позиции Зеленского в ООН.

Как известно, начало недели было ознаменовано поездкой президента Украины в США с предложением о возможном варианте мирного соглашения с РФ. «Миротворческое» выступление Зеленского с трибуны ООН аналитики по обе стороны конфликта оценили как абсурдное. Оно заключало в себе тезис о том, что завершение боевых действий возможно только в случае дальнейшего оказания финансовой и военной поддержки ВСУ странами партнерами и экономической блокады РФ.

Ранее украинской стороной было выдвинуто бездоказательное обвинение в том, что Россия планирует нанесение воздушных ударов по объектам атомного электроэнергетического обеспечения Украины, тем самым продемонстрировав мировой общественности ее «агрессивные» намерения.

Не удивительно, что инцидент совпал по времени с поездкой Зеленского в Нью-Йорк. С высокой долей вероятности можно говорить о том, что была попытка осуществить провокацию под чужим флагом. Украинским самолетом нанести удар по объектам в Чернобыльской зоне, заявив, что это был белорусский или российский самолет. Тем самым, Зеленский предстал бы в глазах мировой общественности жертвой агрессии, прибывшим на трибуны ООН с «мирным планом». Учитывая, что киевский режим не гнушается никакой грязью для демонизации России (вспомнить, хотя постановки в Буче) этот вариант кажется наиболее правдоподобным. Это позволило выпросить еще больше денег и оружия.

В планах Зеленского просматривается желание сразу убить двух зайцев. С одной стороны, желание еще раз очернить РФ в глазах участников Генассамблеи ООН, обвинить в ядерном терроризме с последующим лишением ее статуса постоянного члена Совбеза ООН. С другой стороны, превратить РБ из соагрессора в страну-агрессора, прировняв ее к России.

Остается открытым вопрос, почему провокация не была реализована практически?

Вместе с тем нельзя исключать информационную провокацию. В преддверии заявления украинской стороной информации о воздушном инциденте, белорусские СМИ анонсировали проведение Президентом Лукашенко совещания с силовиками и представителями военно-промышленного комплекса на одном из военных полигонов.

Так, особое внимание в высказываниях Главы государства уделялось средствам радиоэлектронной борьбы, и кое-что из средств РЭБ ему было продемонстрировано. Речь может идти о создании бортового авиационного комплекса РЭБ, который способен ввести в заблуждение противника путем создания имитационных объектов в воздушном пространстве или искажать данные радиолокационных комплексов о месте нахождения самолета.

Кроме того, безусловно, в ходе мероприятия обсуждались вопросы военной безопасности государства и перспективы его усиления. Почему бы не пошатнуть уверенность группы представителей силового блока, осуществив «вброс» недостоверной информации, а заодно оценить реакцию и проверить оперативность реагирования всех госструктур.

Таким образом, можно предположить несколько причин неудавшейся провокации Киева.

Во-первых, в ходе визита Зеленского в США, благодаря вмешательству третьей стороны, все же удалось убедить «горячие» украинские головы в непредсказуемости дальнейших последствий этой провокации.

Во-вторых, остатки здравого смысла в головах украинского истеблишмента не позволили развязать ядерный конфликт и превратить территории Украины и сопредельных стран в безжизненную пустыню. Но это самый маловероятный вариант.

В третьих, изменившиеся погодные условия, в частности, направление ветра в случае подрыва ЧАЭС вглубь территории Украины.

В четвертых, это могла быть банальная техническая ошибка операторов при классификации цели.

Каждый из вариантов достаточно реален, а дальнейшее развитие событий покажет, в каком направлении будет развиваться обстановка.

Сергей Острына