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Военное обозрение

Создатели народного дрона «Упырь» разработали новый тяжёлый БПЛА «Бердыш» для поддержки штурмовых групп

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Источник изображения: topwar.ru

Создатели народного дрона «Упырь» разработали новый тяжелый дрон поддержки штурмовых отрядов «Бердыш», способный наносить удары по противнику с помощью огнемета и гранатомета. Об этом рассказал гендиректор предприятия Владимир Ткачук.

Новый тяжелый дрон позиционируется как универсальный, способный нести различную полезную нагрузку в зависимости от поставленной задачи. Как пояснили разработчики, его можно использовать для постановки мин, сброса на позиции ВСУ мощного фугаса, доставки различных грузов и поддержки штурмовых подразделений с помощью огнемета или гранатомета. Также он способен вести разведку местности. Беспилотник способен поднимать 20 кг полезной нагрузки и летать на дальность до 25 км.

Беспилотник «Бердыш» — это модульный дрон, в зависимости от поставленных задач он может применяться для постановки противотанковых и противопехотных мин, сбросить на противника мощный фугас. Также наша разработка сможет наносить огневое поражение из реактивного пехотного огнемета «Шмель» или РПГ-30 «Крюк». Еще он сможет помочь в решении важной задачи по транспортировке грузов для снабжения штурмовых отрядов.

— приводит ТАСС слова Ткачука.

Как подчеркивается, «Бердыш», как и первый дрон «Упырь», создан по принципу: максимальная эффективность при минимуме затрат. Когда беспилотник пойдет в войска и в серию, пока не сообщается, на данный момент «Бердыш» проходит полигонные испытания.

«Уралдронзавод» был основан в Свердловской области создателями FPV-дрона «Упырь».

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Продукция
РПГ-30 Крюк
Шмель РПО
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