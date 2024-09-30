Войти
РИА Новости

Расследование по делу Булгакова продлили до конца декабря

129
0
0
Экс-заместитель министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков. Архивное фото
Экс-заместитель министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Олег Смыслов

Расследование по делу экс-замглавы МО Булгакова продлили до конца декабря

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Расследование по делу бывшего замглавы Минобороны РФ генералу армии Дмитрия Булгакова, обвиняемого в мошенничестве, продлено до конца декабря, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости.

"Срок предварительного следствия по уголовному делу продлевался в установленном порядке, последний раз первым заместителем председателя Следственного комитета Российской Федерации до 25 декабря 2024 года", - сказано в материалах дела.

Булгакову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, вину он не признает. Генерал, до сентября 2022 года отвечавший в Минобороны за материально-техническое обеспечение армии, был арестован в июле.

По данным газеты "Коммерсант", уголовное дело в отношении Булгакова связано с заключением контрактов на оказание услуг по энергетическому обследованию систем внутреннего и наружного освещения Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова в Санкт-Петербурге. В качестве субподрядчика к работам была привлечена подконтрольная Булгакову фирма, которая необоснованно обогатилась на почти 50 миллионов рублей, сообщало издание.

Адвокат Сергей Севрук рассказал РИА Новости, что Булгакову вменяется мошенничество на более чем 49 миллионов рублей, однако он этих денег не получал - они находятся на счету фирмы-подрядчика АО "Петербургская сбытовая компания".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Булгаков Дмитрий
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.09 01:37
  • 1
Заявление президента Эрдогана о БРИКС и АСЕАН! Реакция в адрес Запада (Haber7, Турция)
  • 30.09 01:29
  • 1
Турция и Средняя Азия снова идут рука об руку (The Economist, Великобритания)
  • 30.09 01:11
  • 5022
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 29.09 19:08
  • 2
Ответ на " Путин гарантировал Западу возмездие за агрессию Украины"
  • 29.09 12:18
  • 9
Как отбить у НАТО желание заблокировать Петербург и Калининград
  • 27.09 23:25
  • 1
"Это ждет нас в Угледаре". Российская армия повторяет бахмутский сценарий
  • 27.09 23:25
  • 1
«Что мы без боеприпасов? Прикладами бить врага лишь в кино сподручно»
  • 27.09 23:24
  • 3
В ЗАТО предложили создать департамент Минобороны по вопросам закрытых городов
  • 27.09 18:10
  • 0
Ответ на "Как российские мотоштурмовики стали головной болью ВСУ"
  • 27.09 14:28
  • 0
Для чего Украине фейк о Як-130? Выясняем
  • 27.09 12:28
  • 2
В Токио обеспокоены проведенным КНР испытанием межконтинентальной баллистической ракеты
  • 27.09 10:39
  • 0
Удар по Киевской ГЭС
  • 26.09 14:16
  • 2
Как российские мотоштурмовики стали головной болью ВСУ
  • 26.09 03:15
  • 1
Рособоронэкспорт принял участие в расширенном заседании Саратовского регионального отделения Союзмаш России
  • 26.09 01:05
  • 0
Ответ на "США предоставили ОАЭ статус основного партнера в области обороны"