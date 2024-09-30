СМИ: Зеленского из-за неудачи с его "планом победы" ждут проблемы на Украине

Издание "Страна" отметило, что украинский лидер сам сделал себя заложником решений Запада по дальнобойным ракетам

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский столкнется с внутриполитическими проблемами в результате отсутствия одобрения на Западе его "плана победы". Такое мнение высказал изданию "Страна" источник.

"Зеленский сам сделал себя заложником решений Запада по дальнобойным ракетам и по "плану победы". Слишком много и категорично он на это ставил, - отметил источник. - И теперь, когда нет ни разрешения, ни одобрения "плана победы", это выглядит как серьезное поражение президента". По его мнению, "если к тому же, военная ситуация для ВСУ еще более ухудшится, то внутриполитические проблемы для украинской власти могут начать расти как снежный ком".

Собеседник издания отметил, что близкие к Западу оппозиционные украинские силы "уже давно продвигают на Западе линию, что Зеленский слишком авторитарен и коррумпирован, чтоб вести страну в Европу". "В таких условиях остановка войны по линии фронта может стать для Банковой еще не самым худшим сценарием при всей его политической болезненности для президента", - сказал источник. В то же время, признал он, нет признаков того, что власть начинает подготавливать общество к смене сценария.

Со своей стороны украинский политолог Андрей Золотарев считает, что на фоне неудачной поездки Зеленского в США оппозиция будет вновь поднимать тему президентских выборов или создания "правительства народного доверия". "Но на это точно не пойдут Зеленский и [глава офиса президента Андрей] Ермак. Однако что-то они должны предпринять, чтобы "переключить внимание", - считает эксперт.

Зеленский 26 сентября встретился в Вашингтоне с американским лидером Джо Байденом, заявив ранее, что намерен обсудить с ним некий план завершения конфликта, "план победы", так как в нем есть пункты, которые зависят от решения Вашингтона. Как пояснял советник главы офиса украинского президента Сергей Лещенко, суть идей Зеленского заключалась в том, чтобы усилить давление на Россию, в том числе посредством ударов дальнобойным оружием, и добиться начала переговоров по украинскому сценарию, то есть по так называемой формуле мира. Однако президент, по сути, признал, что покинул США без разрешения на удары вглубь РФ западным оружием. Госсекретарь США Энтони Блинкен ограничился констатацией того, что Соединенные Штаты изучат предложенный Киевом план.

Москва многократно критиковала продвигаемую Киевом так называемую формулу мира как нереалистичную и указывала на необходимость учета реалий на земле. Президент РФ Владимир Путин назвал условия для урегулирования конфликта, среди них - вывод Вооруженных сил Украины из Донбасса и Новороссии, отказ Киева от вступления в НАТО. Кроме того, Россия считает необходимыми отмену всех западных санкций против нее и установление внеблокового и безъядерного статуса Украины.