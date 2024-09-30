Дания направит Киеву $628,8 млн

Из них $434,2 млн - это средства, полученные за счет замороженных активов РФ, сообщает датское Минобороны

СТОКГОЛЬМ, 29 сентября. /ТАСС/. Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен в Киеве подписал с главой Минобороны Украины Рустемом Умеровым и министром по стратегическим отраслям промышленности Германом Сметаниным протокол о намерениях, в соответствии с которым украинские оборонные предприятия произведут закупки вооружений на сумму около 4,2 млрд крон ($628,8 млн). Из них $434,2 млн - это средства, полученные за счет замороженных активов РФ, сообщает датское Минобороны.

"Дания и Украина продолжают закупку вооружений через украинский военно-промышленный комплекс [ВПК] на общую сумму 4,2 млрд крон. К концу 2024 года планируется поставлять на фронт вооружения и технику украинского производства, средства на которые были получены от Дании, а также за счет замороженных российских активов, которые Дания получает от имени ЕС", - говорится в сообщении.

Дания выделяет 1,3 млрд крон ($194,6 млн), 2,9 млрд крон ($434,2 млн) - это средства, полученные за счет замороженных российских активов, которые она будет использовать от имени ЕС.