Войти
ТАСС

Дания направит Киеву $628,8 млн

122
0
0
Флаг Дании
Флаг Дании.
Источник изображения: © Fotolia / uhotti

Из них $434,2 млн - это средства, полученные за счет замороженных активов РФ, сообщает датское Минобороны

СТОКГОЛЬМ, 29 сентября. /ТАСС/. Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен в Киеве подписал с главой Минобороны Украины Рустемом Умеровым и министром по стратегическим отраслям промышленности Германом Сметаниным протокол о намерениях, в соответствии с которым украинские оборонные предприятия произведут закупки вооружений на сумму около 4,2 млрд крон ($628,8 млн). Из них $434,2 млн - это средства, полученные за счет замороженных активов РФ, сообщает датское Минобороны.

"Дания и Украина продолжают закупку вооружений через украинский военно-промышленный комплекс [ВПК] на общую сумму 4,2 млрд крон. К концу 2024 года планируется поставлять на фронт вооружения и технику украинского производства, средства на которые были получены от Дании, а также за счет замороженных российских активов, которые Дания получает от имени ЕС", - говорится в сообщении.

Дания выделяет 1,3 млрд крон ($194,6 млн), 2,9 млрд крон ($434,2 млн) - это средства, полученные за счет замороженных российских активов, которые она будет использовать от имени ЕС. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Дания
Россия
Украина
Проекты
Евросоюз
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.09 01:37
  • 1
Заявление президента Эрдогана о БРИКС и АСЕАН! Реакция в адрес Запада (Haber7, Турция)
  • 30.09 01:29
  • 1
Турция и Средняя Азия снова идут рука об руку (The Economist, Великобритания)
  • 30.09 01:11
  • 5022
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 29.09 19:08
  • 2
Ответ на " Путин гарантировал Западу возмездие за агрессию Украины"
  • 29.09 12:18
  • 9
Как отбить у НАТО желание заблокировать Петербург и Калининград
  • 27.09 23:25
  • 1
"Это ждет нас в Угледаре". Российская армия повторяет бахмутский сценарий
  • 27.09 23:25
  • 1
«Что мы без боеприпасов? Прикладами бить врага лишь в кино сподручно»
  • 27.09 23:24
  • 3
В ЗАТО предложили создать департамент Минобороны по вопросам закрытых городов
  • 27.09 18:10
  • 0
Ответ на "Как российские мотоштурмовики стали головной болью ВСУ"
  • 27.09 14:28
  • 0
Для чего Украине фейк о Як-130? Выясняем
  • 27.09 12:28
  • 2
В Токио обеспокоены проведенным КНР испытанием межконтинентальной баллистической ракеты
  • 27.09 10:39
  • 0
Удар по Киевской ГЭС
  • 26.09 14:16
  • 2
Как российские мотоштурмовики стали головной болью ВСУ
  • 26.09 03:15
  • 1
Рособоронэкспорт принял участие в расширенном заседании Саратовского регионального отделения Союзмаш России
  • 26.09 01:05
  • 0
Ответ на "США предоставили ОАЭ статус основного партнера в области обороны"