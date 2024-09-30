Россия должна принимать решения на фоне действий Запада, заявили в Кремле

Песков: Россия должна принимать решения и быть готова их внедрять

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Россия на фоне действий Запада, который всё сильнее вовлекается в конфликт на Украине, а также на фоне утопических рассуждений Киева о "принуждении" РФ к миру должна принимать решения и быть готовой их внедрять, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о корректировках, которые предлагается внести в "ядерную доктрину" страны.

"Мы видим, что степень вовлечённости западных государств постепенно имеет тенденцию к росту... Сами украинцы совершенно утопически рассуждают о том, что надо Россию, дескать, "принуждать к миру". Такие идут ошибочные и способные вызвать очень негативные последствия для киевского режима разговоры. И на фоне этого всего, конечно, мы должны принимать решения, мы должны быть в готовности их имплементировать", - сказал Песков, отвечая на вопрос автора и соведущего программы "Москва. Кремль. Путин" Павла Зарубина, видео выложено в Telegram-канале журналиста.

По словам Пескова, вектор развития международной обстановки, нагнетание напряжённости вокруг границ России, участие ядерных держав в конфликте вокруг Украины на стороне Киева и продвижение военной инфраструктуры НАТО к граница РФ — "всё это делало необходимым внесение корректировок и в ядерную доктрину и в основы государственной политики в области ядерного сдерживания".