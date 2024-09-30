Разработан тяжелый боевой беспилотник "Бердыш"

Дрон способен применять огнемет и гранатомет, сообщил гендиректор Уралдронзавода Владимир Ткачук

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Уралдронзавод разработал тяжелый боевой дрон "Бердыш" для поддержки штурмовых отрядов, способный атаковать противника при помощи огнемета и гранатомета, выполнять минирование территорий, транспортировку грузов и разведку. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор предприятия Владимир Ткачук.

"Беспилотник "Бердыш" - это модульный дрон, в зависимости от поставленных задач он может применяться для постановки противотанковых и противопехотных мин, сбросить на противника мощный фугас. Также наша разработка сможет наносить огневое поражение из реактивного пехотного огнемета "Шмель" или РПГ-30 "Крюк". Еще он сможет помочь в решении важной задачи по транспортировке грузов для снабжения штурмовых отрядов. Грузоподъемность - 20 кг, дальность полета составляет 25 км", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что Уралдронзавод в новой разработке сохраняет принцип, заложенный в основу своего первого FPV-дрона "Упырь" - максимальная эффективность при минимуме затрат. "В данный момент изделие проходит полигонные испытания", - добавил гендиректор предприятия.

Уралдронзавод был основан в Свердловской области создателями FPV-дрона "Упырь". Российские военные при помощи уральского беспилотника уничтожают лодки с десантом на Днепре, укрепления, блиндажи и опорные пункты противника. В марте 2024 года "Упырь" поразил американский танк Abrams, также на его счету несколько БМП Bradley и другая бронетехника Вооруженных сил Украины. Дрон называют народным, так как он был разработан и выведен в серию благодаря финансовой поддержке жителей России. Сейчас он серийно поставляется в войска Центрального военного округа. В сентябре беспилотник был показан президенту России Владимиру Путину.