Миссия Crew-9 компании SpaceX на МКС

28 сентября при помощи ракеты-носителя Falcon 9 запустили пилотируемый корабль Crew Dragon

ТАСС-ДОСЬЕ. 28 сентября 2024 года в 20:17 мск американская компания SpaceX запустила с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида, США) пилотируемый корабль Crew Dragon при помощи ракеты-носителя Falcon 9. На Международную космическую станцию (МКС) отправились участники рабочей миссии Crew-9 - российский космонавт Александр Горбунов и американский астронавт Ник Хейг.

ТАСС подготовил материал о миссии Crew-9.

Перекрестные полеты

Компания SpaceX предпринимателя Илона Маска по контракту с Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) с 2020 года доставляет на своем корабле Crew Dragon экипажи на Международную космическую станцию.

В июле 2022 года Роскосмос и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах на МКС: российских космонавтов на американских Crew Dragon, американских астронавтов на российских кораблях "Союз МС". Переговорам, которые велись с 2021 года, не помешало ужесточение санкций в отношении России, последовавшее после начала в феврале 2022 года специальной военной операции Вооруженных сил РФ на Украине. Как пояснили в Роскосмосе, реализация соглашения позволяет при отмене или существенной задержке запуска российского или американского корабля обеспечить присутствие на борту орбитальной станции как минимум одного космонавта Роскосмоса и одного астронавта NASA для обслуживания российского и американского сегментов соответственно.

Александр Горбунов стал девятым участником действующей российско-американской программы перекрестных полетов и пятым российским космонавтом - членом экипажа корабля Crew Dragon. Сначала в сентябре 2022 года на "Союзе МС-22" на станцию был доставлен астронавт NASA Фрэнк Рубио (в составе экспедиции МКС-68). В октябре 2022 года на Crew Dragon первой из российских космонавтов стартовала Анна Кикина (участница миссии Crew-5). В 2023 году американский Crew Dragon привез на МКС двух космонавтов Роскосмоса: в марте - Андрея Федяева (Crew-6), в августе - Константина Борисова (Crew-7). В сентябре 2023 года на российском "Союзе МС-24" на станцию отправилась американка Лорел О'Хара (в составе экспедиции МКС-70/71). В марте 2024 года на МКС были доставлены: россиянин Александр Гребёнкин на Crew Dragon (миссия Crew-8) и американка Трейси Дайсон на "Союз МС-25" (прилетела с участниками 21-й экспедиции посещения). 11 сентября 2024 года российский "Союз МС-26" привез на станцию американца Дональда Петтита в составе экспедиции МКС-72.

Миссия Crew-8

После стыковки корабля Crew Dragon с МКС Александр Горбунов и Ник Хейг присоединятся к находящимся сейчас на МКС россиянам Александру Гребёнкину, Алексею Овчинину, Ивану Вагнеру и американцам Мэтью Доминику, Майклу Баррату, Барри Уилмору, Дональду Петтиту, Джанет Эппс, Суните Уильямс. Работающие космонавты и астронавты прибыли орбитальную станцию в 2024 году в разное время - как участники миссии Crew-8 (в марте), первой пилотируемой миссии Crew Flight Test (CFT) на американском корабле Starliner фирмы Boeing (в июне) и экспедиции МКС-72 на "Союзе МС-24" (11 сентября).

Первоначально в состав Crew-9 входили четыре человека - Александр Горбунов, Ник Хейг, а также американки Зена Кардман и Стефани Уилсон. Миссия должна была стартовать 18 августа 2024 года. Однако из-за возникших проблем (утечки гелия в двигательной установке) у корабля Starliner, на котором прилетели Барри Уилмор и Сунита Уильямс, запуск миссии перенесли на сентябрь, а экипаж Crew-9 в итоге сократили. В целях безопасности Starliner был возвращен с орбиты 7 сентября в беспилотном режиме. Уилмору и Уильямс пришлось задержаться на МКС (первоначально миссия CFT была рассчитана на восемь дней). Теперь, как ожидается, они вернутся на Землю вместе Горбуновым и Хейгом в феврале 2025 года.

Экипаж

Ник Хейг - астронавт NASA, командир миссии Crew-9. Родился 25 сентября 1975 года в гор. Белльвилле (штат Канзас, США). В 1998 году в Академии ВВС США (город Колорадо-Спрингс, штат Канзас) получил степень бакалавра по космической технике, в 2000 году в Массачусетском технологическом институте - степень магистра по космической и авиационной технике. Служил в ВВС США, затем перешел в Космические силы (КС), полковник КС США. С 2000 года проходил службу на авиабазе Киртленд в Альбукерке (штат Нью-Мексико). В 2003-2004 годы прошел подготовку в школе летчиков-испытателей ВВС США на авиабазе Эдвардс (штат Калифорния). Затем был командиром авиазвена 416-й летно-испытательной эскадрильи на авиабазе Эдвардс, выполнял тестовые полеты на различных самолетах (в том числе на F-16, F-15, T-38). Участвовал в международной военной операции "Иракская свобода" в Ираке. Проходил службу в управлении космических аппаратов Исследовательской лаборатории ВВС США на авиабазе Райт-Паттерсон (штат Огайо). С 2006 года преподавал на кафедре астронавтики в Военно-воздушной академии США. С 2009 года был консультантом по вопросам национальной обороны и внешней политики в Сенате США. Впоследствии работал заместителем начальника отдела исследований и разработок в Объединенной организации по борьбе с самодельными взрывными устройствами при Минобороны США. В 2013 году был отобран в отряд NASA, в 2015 году назначен астронавтом. До старта миссии Crew-9 выполнил один орбитальный полет (202 дня 15 часов 45 минут): в марте - октябре 2019 года был бортинженером "Союза МС-10" и экспедиции МКС-57/58 на Международную космическую станцию.

Александр Горбунов - космонавт-испытатель Роскосмоса, специалист миссии Crew-9. Родился 24 мая 1990 года в городе Железногорске (Курская область). В 2014 году окончил Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) по специальности "Космические летательные аппараты и разгонные блоки" (квалификация - инженер). После обучения на военной кафедре МАИ (2009-2012) ему было присвоено звание "лейтенант запаса". Работал техником (2012-2014) и инженером (2014-2018) в отделе проектирования транспортных грузовых кораблей Ракетно-космической корпорации "Энергия" имени С. П. Королёва (город Королев, Московская область). Участник второго открытого отбора в отряд космонавтов Роскосмоса (2017-2018). В 2018 году был рекомендован к зачислению в отряд в качестве кандидата в космонавты-испытатели. В 2020 году, после прохождения курса общекосмической подготовки, получил квалификацию "космонавт-испытатель". В начале 2024 года был включен в состав экипажа Crew-9. До старта миссии опыта космических полетов не имел.