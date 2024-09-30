Украина раскритиковала Швейцарию за поддержку китайско-бразильской инициативы

Единственным путем к миру в Киеве считают так называемую формулу украинского президента Владимира Зеленского, отметили в пресс-службе МИД страны

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Украина выразила разочарование решением Швейцарии присоединиться к китайско-бразильской инициативе мирного урегулирования конфликта. Об этом заявили в пресс-службе министерства иностранных дел страны.

"Украинская сторона разочарована информацией о поддержке швейцарской стороной так называемого китайско-бразильского консенсуса из шести пунктов. Мы не можем понять логики такого решения. Ведь совместно со Швейцарской Конфедерацией мы организовали первый глобальный саммит мира 15-16 июня в Бюргенштоке", - говорится в заявлении на сайте ведомства.

Указано, что единственным путем к миру в Киеве считают так называемую формулу украинского президента Владимира Зеленского.

Ранее Швейцария приняла участие во встрече по политическому урегулированию конфликта на Украине на полях ГА ООН, инициированной Бразилией и Китаем. В целом на мероприятии присутствовали представители 17 стран. В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что участие Швейцарии и Франции в этой встрече вызывает вопросы ввиду их антироссийской позиции.

Министр иностранных дел КНР Ван И на встрече со спецпредставителем бразильского президента Селсу Аморимом в Нью-Йорке объявил о планах создания странами глобального Юга платформы "Друзья мира" для мирного разрешения украинского кризиса. По его словам, данная инициатива представляет собой "попытку Китая, Бразилии и стран глобального Юга добиться мира". Китайский дипломат добавил, что "Друзья мира" - это "не закрытая группа, а открытая платформа, она стремится не к конкуренции и конфронтации, а к инклюзивному диалогу". По его словам, международное сообщество должно приветствовать эту платформу.