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ТАСС

В РФ запустили Telegram-бот для сдачи украинских военных в плен

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Шеврон батальона "Эспаньола"
Шеврон батальона "Эспаньола".
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Аверин

Он разработан военной разведкой и бригадой "Эспаньола"

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Бот в Telegram для сдачи украинских военных в плен, разработанный российской военной разведкой и бригадой "Эспаньола", запущен в России. Об этом ТАСС сообщил замначальника информационно-аналитического центра "Мелодия" 88-й РДБр "Эспаньола" Евгений Рассказов с позывным Топаз.

"В настоящий момент разведывательный информационно-аналитический центр совместно с Главным управлением Генштаба - разведкой - запустили бот (@oko_saurona2_robot) для того, чтобы с нами имели возможность связаться люди, желающие бороться за освобождение Украины от западной оккупации, потому что там все больше и больше людей <…> на той стороне готовы присоединяться к нам. Они понимают, что за нашими спинами - мир и закон, а вокруг них сейчас происходит настоящий концлагерь какой-то, что-то среднее между концлагерем и скотобойней. И люди через этот бот могут связаться с нами и получить самую оперативную, безопасную связь и взаимодействие", - сказал он.

Рассказов отметил, что благодаря совместным действиям ВС РФ и добровольческой бригады "Эспаньола" в районе Часова Яра удалось обеспечить качественный огневой контроль тыловых позиций и логистики противника, активное выбивание его средств связи, обеспечения, наблюдения, антенн БПЛА.

"Находящиеся там и вынужденные держать оборону боевики Вооруженных сил Украины в настоящий момент, мягко скажем, деморализованы. Именно поэтому мы предлагаем связь через наш бот. Бот разработан и используется совместно с разведкой Генштаба ВС РФ. Соответственно, мы можем гарантировать безопасность, соответствие реальности нашим обещаниям в полной мере. И призываем противника не отдавать свои жизни за какие-то сомнительные амбиции заокеанских хозяев, а сдаваться в плен и выбирать жизнь", - заключил он. 

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