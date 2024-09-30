Джо Байден не способен принимать решения о поддержке Украины (National Review, США)

National Review: Байден некомпетентен принимать решения об украинском конфликте

"Хромая утка" Байден с признаками слабоумия определенно не может составить конкуренцию Владимиру Путину, пишет National Review. Президент США не способен пройти по незнакомому коридору, не то что принимать серьезные решения по поводу украинского конфликта.

Майкл Брендан Доэрти

После июньских дебатов, в результате которых Джо Байден был вынужден отказаться от статуса кандидата на пост президента от демпартии, стало очевидно, что он не должен стоять во главе Соединенных Штатов. После начала попыток отстранить его от должности журналисты выяснили, что на него оказывают влияние сын-наркоман Хантер, жена и несколько доверенных помощников. Сам же он явно утратил самообладание, которое требуется от руководителя, несущего ответственность перед американским народом.

Пост президента, который придется покинуть Джо Байдену, должна занять Камала Харрис, хотя это, вероятно, усложнит ее предвыборную кампанию, ведь она позиционирует себя как кандидата эпохи “перемен”. И основную причину этого можно сформулировать одним словом: Украина.

Конфликт России с Украиной вступил в критическую фазу: последняя совершает дерзкие и отчаянные рейды на российскую территорию, а первая продолжает расширять фронт и истощать украинскую оборону. Соединенные Штаты стоят перед выбором, предоставлять ли Киеву систему вооружений, способную на удары вглубь территории России.

Джо Байден такие решения принимать не компетентен. По последним слухам, администрация не может прийти к единому мнению касаемо разрешения Украине бить по российской территории поставляемыми США управляемыми ракетами. Госсекретарь Энтони Блинкен выступает за такой подход, поскольку он даст Украине больше рычагов влияния на возможных переговорах: Киев может прекратить ракетные удары в обмен на уход Москвы с украинской территории, которая в настоящее время находится под ее контролем. Министр обороны Ллойд Остин, как говорят, категорически и демонстративно выступает против. По его мнению, Кремль считает подобное решение абсолютной красной линией, пересечение которой сделает США полноценной стороной боевых действий.

В задачу президента входит выслушивание различных мнений и проведение твердой политики, после чего он должен оценивать реакцию на нее как наших союзников по НАТО, так и Кремля. Но в этом случае любой из активных игроков, будь то байденовский подчиненный или противник США, может использовать собственную точку зрения в своих интересах, играя на слабеющем авторитете действующего президента или даже делая на него основную ставку.

Вопреки постоянно звучащему тезису о том, что США могут просто предоставить Украине ресурсы и разрешение на победу, никакой панацеи, после которой по улицам Донецка пройдет грандиозный парад победы, не существует. Задержки с поставкой вооружений были вызваны как проблемами с их готовностью, так и неопределенностью политической воли. К тому же любая эскалация сопряжена с рисками ответных действий.

Один из немногих способов для Владимира Зеленского эффективно расширить свои возможности, — это втянуть США или НАТО в конфликт и подвергнуть российский режим (а с ним, возможно, и весь мир) экзистенциальному риску.

У тех, кто, как и я, считает, что изменение политики США на Украине в последнее десятилетие было ошибкой, есть основания для особой тревоги. Но на самом деле неважно, считаете вы американскую поддержку самообороны Украины и ее националистического проекта мудрой или неразумной. Некомпетентный человек вообще не способен безопасно проводить политику. Любой курс США должен осуществляться, обдумываться и устанавливаться таким президентом, который еще не растерял умственных способностей. Джо Байдену не доверишь даже проход по незнакомому коридору, что уж говорить о роли главного игрока за столом важнейших переговоров с конкурирующей ядерной сверхдержавой.

Комментарии читателей:

JEFFREYSGOLDBERG

Ни один демократ не годится для удержания политической власти.

Candy1

В последние четыре года важных решений не принимали ни Байден, ни Харрис. Оба читают с телесуфлера и оттачивают политику раскола. И всё, что происходит здесь, на Украине, а теперь и в Израиле, — это одна сплошная беда.

Red_rover

Обама устраивает на Капитолийском холме цирк. Избиратели-демократы либо невежественны, либо плевать на всё хотели.

Gersen

Я хоть и согласен, что Байден слишком слаб для руководства страной, но не верю, что при Харрис станет лучше. Давайте не будем выбирать идиотов.

LastOldPhoneGuy

Байден и Харрис втягивают нас в третью мировую войну. Подумать страшно. Они буквально ставят сотни миллионов жизней на безосновательность ядерных угроз Путина. Очень опасная точка зрения.

BillHolman

США должны решить, хотят ли они вступления Украины в НАТО, а затем принять соответствующие меры.

drchief0423

Возможно, именно деменция подскажет ему, наконец, правильный внешнеполитический курс.