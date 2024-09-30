Первый полет Тайфуна с радаром ECRS Mk2

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27 сентября в небо впервые поднялся многоцелевой боевой самолет Eurofighter Typhoon, оснащенный усовершенствованной РЛС ECRS Mk2 с антенной AESA.

ECRS Mk2 призван предоставить новые возможности для эффективного поражения средств ПВО противника. Помимо традиционных функций, таких как поиск и наведение на воздушные и наземные цели, этот радар также обеспечивает расширенные возможности радиоэлектронной борьбы, что делает его чрезвычайно мощным инструментом.

ECRS Mk2 позволяет точно определить местонахождение радара противника и подавить его, генерируя в его направлении узкий мощный луч помех. Во время такой «электронной атаки» собственный самолет может оставаться на безопасном расстоянии от угрозы, вне зоны действия зенитных ракет противника.

Разработка радара ECRS Mk2 осуществляется в рамках инвестиций в размере 2,35 миллиарда фунтов стерлингов. Он включает в себя интеграцию нового радара с «Тайфуном» в рамках программы Phased 4 Enhancement, осуществляемой совместно с Германией, Италией и Испанией. На данный момент Великобритания заказала достаточно радаров ECRS Mk2 для модернизации 40 многоцелевых самолетов Eurofighter Typhoon FGR4. Серийная модификация авиалайнеров должна состояться в 2025-2030 годах.