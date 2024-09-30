Войти
ТАСС

WSJ: Байден не сдержал свое обещание Конгрессу США по Украине

122
0
0
Президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден.
Источник изображения: © AP Photo/ Manuel Balce Ceneta

Как пишет газета, одним из условий выделения Конгрессом средств для поддержки киевских властей весной 2024 года было предоставление законодателям "в течение 45 дней стратегии помощи США" для Киева

НЬЮ-ЙОРК, 29 сентября. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена фактически не сдержала свое обещание по Украине перед Конгрессом США, пишет газета The Wall Street Journal в своей редакционной статье.

Как отмечает издание, одним из условий выделения Конгрессом США средств для поддержки киевских властей весной этого года было предоставление законодателям "в течение 45 дней стратегии помощи США" для Украины.

Вместо этого администрация Байдена скрывалась за общими фразами о том, что будет поддерживать Киев "столько, сколько потребуется".

Газета пишет, что на этой неделе американская администрация "спустя несколько месяцев после обозначенного Конгрессом крайнего срока" подала документ. Помимо этого, "документ полностью засекречен", что, как подчеркивает издание, является "типичным для Байдена созданием проволочек". Теперь законодатели из числа республиканцев добиваются рассекречивания документа, чтобы с ним могла ознакомиться общественность, однако, пишет издание, "не стоит рассчитывать, что администрация подчинится приказу [Конгресса]" до президентских выборов, так как тогда вице-президенту США Камале Харрис, претендующей на высший государственный пост от демократов, придется объяснить ее собственное виденье относительно конфликта на Украине.

В конце апреля Байден подписал утвержденный Конгрессом США пакет законопроектов о возобновлении поставок оружия Украине, Израилю и Тайваню. Объем пакета составил $95 млрд. Он включает $61 млрд для Киева. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
США
Тайвань
Украина
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.09 01:37
  • 1
Заявление президента Эрдогана о БРИКС и АСЕАН! Реакция в адрес Запада (Haber7, Турция)
  • 30.09 01:29
  • 1
Турция и Средняя Азия снова идут рука об руку (The Economist, Великобритания)
  • 30.09 01:11
  • 5022
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 29.09 19:08
  • 2
Ответ на " Путин гарантировал Западу возмездие за агрессию Украины"
  • 29.09 12:18
  • 9
Как отбить у НАТО желание заблокировать Петербург и Калининград
  • 27.09 23:25
  • 1
"Это ждет нас в Угледаре". Российская армия повторяет бахмутский сценарий
  • 27.09 23:25
  • 1
«Что мы без боеприпасов? Прикладами бить врага лишь в кино сподручно»
  • 27.09 23:24
  • 3
В ЗАТО предложили создать департамент Минобороны по вопросам закрытых городов
  • 27.09 18:10
  • 0
Ответ на "Как российские мотоштурмовики стали головной болью ВСУ"
  • 27.09 14:28
  • 0
Для чего Украине фейк о Як-130? Выясняем
  • 27.09 12:28
  • 2
В Токио обеспокоены проведенным КНР испытанием межконтинентальной баллистической ракеты
  • 27.09 10:39
  • 0
Удар по Киевской ГЭС
  • 26.09 14:16
  • 2
Как российские мотоштурмовики стали головной болью ВСУ
  • 26.09 03:15
  • 1
Рособоронэкспорт принял участие в расширенном заседании Саратовского регионального отделения Союзмаш России
  • 26.09 01:05
  • 0
Ответ на "США предоставили ОАЭ статус основного партнера в области обороны"