WSJ: Байден не сдержал свое обещание Конгрессу США по Украине

Как пишет газета, одним из условий выделения Конгрессом средств для поддержки киевских властей весной 2024 года было предоставление законодателям "в течение 45 дней стратегии помощи США" для Киева

НЬЮ-ЙОРК, 29 сентября. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена фактически не сдержала свое обещание по Украине перед Конгрессом США, пишет газета The Wall Street Journal в своей редакционной статье.

Как отмечает издание, одним из условий выделения Конгрессом США средств для поддержки киевских властей весной этого года было предоставление законодателям "в течение 45 дней стратегии помощи США" для Украины.

Вместо этого администрация Байдена скрывалась за общими фразами о том, что будет поддерживать Киев "столько, сколько потребуется".

Газета пишет, что на этой неделе американская администрация "спустя несколько месяцев после обозначенного Конгрессом крайнего срока" подала документ. Помимо этого, "документ полностью засекречен", что, как подчеркивает издание, является "типичным для Байдена созданием проволочек". Теперь законодатели из числа республиканцев добиваются рассекречивания документа, чтобы с ним могла ознакомиться общественность, однако, пишет издание, "не стоит рассчитывать, что администрация подчинится приказу [Конгресса]" до президентских выборов, так как тогда вице-президенту США Камале Харрис, претендующей на высший государственный пост от демократов, придется объяснить ее собственное виденье относительно конфликта на Украине.

В конце апреля Байден подписал утвержденный Конгрессом США пакет законопроектов о возобновлении поставок оружия Украине, Израилю и Тайваню. Объем пакета составил $95 млрд. Он включает $61 млрд для Киева.