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ТАСС

Куба поддержала план Китая и Бразилии по Украине

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Гавана
Демонстрация на улицах Гаваны. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Олег Вязьмитинов

Глава МИД страны Бруно Родригес Паррилья отметил, что страна выступила за реалистичное и мирное урегулирование конфликта

ООН, 28 сентября. /ТАСС/. Куба выступает за мирное урегулирование ситуации на Украине и в этом контексте поддерживает предложение Китая и Бразилии по решению конфликта. Об этом заявил кубинский министр иностранных дел Бруно Родригес Паррилья, выступая на прениях в рамках 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Выступаем за серьезное, конструктивное, реалистичное и мирное урегулирование текущей ситуации на Украине при соблюдении международного права, которое будет обеспечивать безопасность и суверенитет всех", - отметил министр. "В этом контексте Куба поддерживает совместное предложение, представленное Китаем и Бразилией, для политического урегулирования этого кризиса", - подчеркнул он.

В мае по итогам консультаций глава МИД КНР Ван И и спецпредставитель бразильского президента Селсу Аморим опубликовали совместное заявление из шести пунктов. В нем говорится, что диалог и переговоры - единственный путь к урегулированию украинского кризиса. КНР и Бразилия предложили "в подходящее время" провести международную мирную конференцию "с равноправным участием всех сторон и обсуждением мирных планов". В сентябре замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва приветствует китайско-бразильскую мирную инициативу. 

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