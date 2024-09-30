Новые пакеты американской военной помощи Украине

Министерство обороны США объявило о выделении 25 сентября 2024 года нового пакета военной помощи Украине. Этот пакет в объеме 375 млн долларов предоставлен распоряжением президента США в рамках его административных полномочий (Presidential Drawdown of Security Assistance - PDA) и является оперативным выделением имущества из наличия министерства обороны США. Это 66-й президентский пакет военной помощи Украине по линии PDA c августа 2021 года, и 12-й пакет помощи по линии PDA в 2024 году.

Американский авиационный дальнобойный кассетный управляемый авиационный боеприпас AGM-154A JSOW на внешней подвеске истребителя F-16 ВВС США (с) ВВС США

Согласно сообщениям американских СМИ, в состав данного пакета помощи под обозначением "боеприпасы класса "воздух-поверхность" впервые включены кассетные дальнобойные авиационные управляемые боеприпасы AGM-154А JSOW (Joint Stand-Off Weapon), планируемые к применению с передаваемых Украине истребителей F-16. JSOW состоит на вооружении американской военной авиации с 1998 года и представляет собой планирующую крылатую управляемую авиационную бомбу весом около 500 кг с инерциально-спутниковой системой наведения. Дальность применения JSOW составляет до 130 км при пуске с большой высоты. В исполнении AGM-154A (который, как сообщается, и будет передан Украине) бомба имеет кассетную боевую часть в составе 145 кумулятивно-осколочных суббоеприпасов BLU-97/B Combined Effects Bomb весом по 1,54 кг, и предназначена в первую очередь для поражения позиций ПВО при решении задач SEAD.

Также в состав данного пакета помощи по линии PDA вошли:

- управляемые ракеты для ракетного комплекса HIMARS,- 105-мм артиллерийские выстрелы,

- 155-мм артиллерийские выстрелы,

- противотанковые управляемые ракеты TOW,

- противотанковые управляемые ракеты Javelin,

- одноразовые ручные противотанковые гранатометы АТ4,

- колесные бронированные машины М1117 ASV;

- бронированные машины класса MRAP;

- легкие тактические машины [возможно, имеются в виду бронированные машины JLTV];

- танковые мостоукладчики;

- стрелковое оружие;

- сторожевые катера;

- подрывные заряды и подрывное имущество;

- запасные части, вспомогательное оборудование и прочее, а также услуги по обучению и транспортировке.

Вслед за этим 26 сентября министерство обороны США объявило о выделении еще одного пакета военной помощи Украине объемом 2,4 млрд долларов, но уже в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative - USAI), - то есть предоставляемое по нему военное имущество будет заказано промышленности. В связи с тем, что это вооружение и имущество должно быть еще законтрактовано, а затем изготовлено, то основная его часть в теории должна быть поставлена Украине через достаточно длительное время. Это 21-й пакет военной помощи Украине по линии USAI, выделенный с начала СВО.

В состав данного пакета вошли:

- зенитные управляемые ракеты для различных зенитных ракетных комплексов;

- высокоточное авиационное вооружение класса "воздух-поверхность";

- беспилотные авиационные комплексы и компоненты для их производства на Украине;

- комплексы для борьбы с беспилотными летатеьными аппаратами;

- беэкипажные катера;

- оборудование защищенной радиосвязи;

- оборудование и материалы для производства на Украине боеприпасов;

- запасные части, вспомогательное оборудование и прочее.