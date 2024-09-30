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Новый штаб НАТО разместится в финском Миккели (Yle, Финляндия)

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Солдат вооруженных сил Финляндии во время учений НАТО
Солдат вооруженных сил Финляндии во время учений НАТО.
Источник изображения: © AP Photo / Czarek Sokolowski

Антти Хяккянен: в Финляндии у границы с Россией создадут новый штаб НАТО

НАТО создаст новый штаб в Финляндии, в двух часах езды от российской границы, сообщает Yle. Ему будет поручено руководить операциями сухопутных сил альянса в Северной Европе в случае военного конфликта. Новый центр НАТО будет примыкать к уже имеющемуся штабу финской армии.

Новый штаб НАТО разместится в финском городе Миккели, заявил на пресс-конференции в пятницу министр обороны Финляндии Антти Хяккянен из партии Национальная коалиция.

Речь идет о центре сухопутных войск альянса, который будет руководить наземными операциями в Северном регионе. В Миккели уже находится штаб финской армии, и там имеется вся необходимая инфраструктура, которая может понадобится НАТО.

По словам Хяккянена, эти факторы и обусловили решение о местонахождении штаба НАТО.

“Это дает возможность использовать имеющиеся ресурсы для планирования и проведения наземных операций и военных мероприятий в районах действия альянса на Севере”, — пояснил Хяккянен.

Персонал будет подчиняться штабу Объединенного оперативного командования, расположенному в Норфолке на восточном побережье США.

Ведущую роль в новой структуре сыграет Финляндия, а руководить новым центром НАТО будет командир штаба финской армии, сообщил Хяккянен.

“Новый штаб повысит безопасность финнов”, — ответил Хяккянен на вопрос о том, что это даст Финляндии.

Десятки военных на дежурстве

По оценкам министра обороны, в штабе будут постоянно дежурить десятки человек из разных стран.

В бюджете следующего года на личный состав зарезервировано 8,5 миллиона евро. По словам Хяккянена, примерно такая сумма потребуется персоналу ежегодно.

“Часть расходов мы возместим из совместного бюджета НАТО”, — добавил он.

Окончательные решения по кадровому составу будут приняты на встрече министров обороны стран НАТО в следующем году, сообщил министр обороны.

Финляндия также получит силы передового базирования

Финляндия также разместит у себя гибкие многонациональные силы передового базирования. Эти войска быстрого реагирования присутствуют в восьми странах на восточных рубежах НАТО для сдерживания российских военных угроз.

На совместной пресс-конференции в начале сентября министр обороны Хяккянен и его шведский коллега Пол Йонсон (Умеренная партия) подтвердили, что войска возглавят шведские офицеры. С этой инициативой в адрес Стокгольма выступил Хельсинки.

Где именно будут располагаться силы передового базирования, пока неясно, но ходят разговоры о том, что они разместятся преимущественно на севере страны, а их штаб будет находиться в Рованиеми или Соданкюля.

Автор: Милена Хакман (Milena Hackman).

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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