El País: на Киев усиливается внешнее давление для переговоров с Москвой

Велосипедист проезжает мимо могил украинских солдат, погибших во время боевых действий, на Лесном кладбище в Киеве.

В этом случае Киеву пришлось бы пойти на болезненные уступки, пишет газета

МАДРИД, 28 сентября. /ТАСС/. Украина достигает предела своих возможностей после двух с половиной лет конфликта с РФ, внешнее давление в пользу переговоров, в ходе которых Киеву пришлось бы пойти на болезненные уступки, усиливается. Такое мнение представили в статье испанской газеты El País.

По ее версии, моральный дух граждан Украины начинает падать. "Также усиливается внешнее давление в пользу переговоров, в ходе которых Украина была бы вынуждена пойти на болезненные уступки", - отмечается в статье. Кроме того, как пишет издание, конфликт достигает решающего момента за пять недель до президентских выборов в США, когда на карту поставлено будущее поставок оружия, финансовой помощи и дипломатической поддержки.

Как отмечается, президент Украины Владимир Зеленский выбрал этот момент для представления своего "плана победы", чтобы подготовиться к худшему в случае возвращения в Белый дом Дональда Трампа. Газета считает, что Зеленский знает, что в любых мирных переговорах каждой стороне придется пойти на уступки.

Ранее Джо Байден обсудил на встрече с Зеленским дипломатическую, экономическую и военную составляющие предложенного Киевом "плана победы". Президент Украины сообщал, что у него есть некий план завершения конфликта, подробности которого он намерен обсудить с Байденом, так как в этом плане есть пункты, которые зависят от решения Вашингтона. Позже советник главы офиса украинского президента Сергей Лещенко заявил, что суть идей Зеленского заключается в том, что западные страны одобрят удары вглубь территории России. Как указывал президент РФ Владимир Путин, Украина без помощи Запада не в состоянии наносить такие удары, поскольку для этого ей нужны разведданные со спутников и полетные задания.

Зеленский назвал способом разрешения ситуации "план победы", который основан на предложенной им же "формуле мира". Москва многократно критиковала ее как нереалистичную и указывала на необходимость учета реалий на земле. Кроме того, РФ поддерживала мирный план, предлагаемый Китаем и Бразилией, который в свою очередь Украина сочла "нереалистичным" и подвергла критике как не соответствующий "формуле мира".

Президент России назвал условия для урегулирования ситуации на Украине, среди них - вывод Вооруженных сил Украины из Донбасса и Новороссии, отказ Киева от вступления в НАТО. Кроме того, Россия считает необходимыми отмену всех западных санкций против нее и установление внеблокового и безъядерного статуса Украины.