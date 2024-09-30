Российский дрон-базука дебютирует на Украине (Forbes, США)

Россия впервые задействовала дрон с РПГ в боях на Украине, пишет Forbes. Новый тип беспилотника может стать существенным шагом вперед, с которым придется мириться всему миру — но только в умелых руках специалистов.

Дэвид Хэмблинг (David Hambling)

Беспилотники и реактивные гранатометы — хорошее сочетание, так как реактивный снаряд обладает большой огневой мощью при небольшом корпусе. Но претворить теорию на практике — это другой вопрос. И пусть мы видели множество различных экспериментальных моделей и опытных образцов, раньше такие оснащенные реактивными снарядами дроны появлялись только на выставках вооружений и испытательных полигонах.

Теперь ситуация меняется. Появились первые сообщения о том, что российские беспилотники с ручными противотанковыми гранатометами видели в боевых действиях на Украине. Выглядят они, может, и неплохо, но насколько эти дроны эффективны, и каковы их достоинства и недостатки?

Высшая ракетная математика

Неуправляемый реактивный снаряд (НУРС) не дает отдачу, и ему не нужен тяжелый ствол, как у традиционного стрелкового оружия. Поэтому НУРС обеспечивает легковесную огневую мощь мобильным установкам. Начиналось все в эпоху наполеоновских войн (и во время войны 1812 года), когда использовались плавучие батареи реактивных снарядов на баржах. Это была альтернатива кораблям с их тяжелой артиллерией. В годы Второй мировой войны применялись вооруженные НУРСами истребители для борьбы с танками. А в современную эпоху, в годы войны во Вьетнаме, это были вертолеты огневой поддержки с узлами подвески ракетного вооружения.

Оснащенные ракетами вертолеты широко используются на Украине обеими сторонами, но из-за интенсивного зенитного огня они вынуждены выполнять пуски с кабрирования. А это значит, что они выпускают ракеты залпом с большого расстояния вместо того, чтобы наносить прицельные удары по конкретным целям с дальности прямой видимости.

На дроны-мультикоптеры ставят автоматы и пулеметы, но им нужны сложные системы стабилизации и прицеливания, а иначе пользы от них будет мало. Пристегнуть к дрону ручной гранатомет вроде бы намного проще, но вопрос точности попадания остается нерешенным.

В 2016 году я писал о российском мультикоптере производства Объединённой приборостроительной корпорации, которая показала видео своего дрона, наносящего удары по целям противотанковыми реактивными снарядами.

"Летающие роботы предназначены для наблюдения за удаленными объектами ... и для поражения целей противника на поле боя", — заявил в пресс-релизе заместитель генерального директора ОПК Сергей Скоков.

Но если присмотреться к видеокадрам демонстрационного клипа, становится понятно, что ракеты ложатся близко к целям, однако не поражают их, а это весьма неприятно.

Потом было множество других дронов. В 2018 году появился белорусский беспилотник с РПГ-26, а после него в том же году украинский дрон "Демон" с РПГ-7 или РПГ-22. В 2021 году норвежская компания-производитель одноразового противотанкового гранатомета М72 Nammo продемонстрировала нацеленную вниз и смонтированную на коммерческом беспилотнике версию, которая успешно прошла испытания.

В российско-украинском конфликте мы видели самые разнообразные самодельные дроны с ручными гранатометами, в том числе один украинский, который показали в сентябре 2022 года. У него было два нацеленных вниз РПГ. Был и другой украинский квадрокоптер с РПГ-18, и российская модель с аналогичным безоткатным орудием. Недавно группа "Дикие шершни" провела испытание своего массивного беспилотника "Королева Шершней", который произвел выстрел из РПГ.

Однако мы не видели кадры реального поражения целей дронами с ракетами.

Первый случай боевого применения (как утверждается)

Российский сайт MASH опубликовал видео испытательных стрельб из РПГ, смонтированного под углом на беспилотнике. Согласно комментарию к видео, этот дрон может доставлять боевую нагрузку весом 11 килограммов на расстояние более 30 километров, и уже якобы использовался в боевых действиях под Угледаром.

Какие преимущества имеет ракетное вооружение?

Точность такого оружия вызывает сомнения. Большие мультикоптеры типа грозной украинской "Бабы Яги", которая применяется в качестве ночного бомбардировщика, — это очень эффективные противотанковые средства. Они сбрасывают снаряды РПГ, специально изготовленные для этих целей боезаряды и даже противотанковые мины, которые легко пробивают тонкую верхнюю броню. Обычно такой дрон несет несколько бомб и сбрасывает их одну за другой, зависнув над целью. Если первая бомба не поражает цель, оператор вносит поправки и добивается своего со второй или с третьей попытки.

Сегодня операторы дронов добиваются впечатляющей точности попадания. Попасть гранатой в открытый люк бронемашины стало привычным делом. Это стандартный метод уничтожения брошенных российских машин, которые нельзя захватить.

Реактивные гранатометы довольно точны, но чтобы сделать выстрел с дрона, требуется определенная сноровка. Нужна тренировка, чтобы добиться такой же точности попадания, как при сбросе гранат.

А еще есть проблема веса. Противотанковый гранатомет М72 весит 3,4 килограмма. Сам реактивный снаряд имеет вес около 1,8 килограмма. Его боевая часть весит примерно 0,9 килограмма. Получается, что дрон может взять на борт один М72 или РПГ-26 (ближайший российский аналог) или четыре бомбы, каждая из которых обладает такой же ударной мощью.

НУРС дает возможность вести стрельбу с безопасной дистанции. Боевые постановщики помех сегодня используются повсеместно, в основном в качестве средства защиты от FPV-дронов. Ими оснащают автомашины или ставят рядом с траншеями. Они создают радиопомехи, заглушая связь с дронами, подлетающими ближе 100 метров. Борьба постановщиков помех со связью дронов продолжается, и системы постоянно совершенствуют, чтобы они не стали бесполезными. У М72 эффективная дальность стрельбы 350 метров, и поэтому дрон с РПГ способен поражать цели с безопасного расстояния, не входя в зону действия средств РЭБ.

Та же логика действует в отношении бомб с лазерным наведением, которые сегодня доставляют к цели некоторые украинские бомбардировочные дроны.

Увеличенная дальность также позволяет использовать дроны в светлое время суток. Украинские тяжелые дроны-бомбардировщики "Баба Яга", подлетающие близко к цели, действуют почти исключительно в ночное время.

Кроме того, в отличие от Украины, у русских нет высококвалифицированных операторов бомбардировочных беспилотников, так как они лишь недавно стали применять большие мультикоптеры. Наверное, легче научиться использовать гранатометы, ведь они дают такое преимущество как дальность.

Другой вопрос, смогут ли вооруженные НУРСами беспилотники точно поражать цели. Наверное, именно поэтому украинцы не спешат использовать такой тактический подход, хотя и провели множество испытаний. Но если такие дроны докажут свою эффективность, данную идею можно будет быстро скопировать, и она получит широкое распространение у обеих воюющих сторон. Некоторые версии будут самодельными, некоторые изготовят сотни небольших компаний, которые сегодня производят беспилотники и боеприпасы к ним. Улучшенные версии можно будет оснастить "умными" системами наведения и прочими усовершенствованиями.

Дроны с РПГ могут оказаться эволюционным тупиком, а могут стать существенным шагом вперед. Если так, остальному миру придется принять во внимание это новшество, как систему, которую необходимо приобрести, или как угрозу, которой надо что-то противопоставить.