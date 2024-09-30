Spiegel назвал позорным выступление Зеленского на встрече с Трампом

Обозреватель журнала указала, что так называемый план победы украинского лидера встретили в Белом доме весьма сдержанно еще до встречи двух президентов

БЕРЛИН, 28 сентября. /ТАСС/. Встреча между Владимиром Зеленским и кандидатом в президенты США Дональдом Трампом в Нью-Йорке продемонстрировала, что между ними нет никакой химии, а выступление президента Украины на ней можно охарактеризовать как позорное. Об этом пишет журнал Spiegel.

"Напряженное и неловкое совместное выступление опять-таки показало, что между этими двумя мужчинами вообще нет никакой химии", - отметила обозреватель издания. Она считает, что можно было в буквальном смысле видеть мучения Зеленского, когда он стоял перед камерами рядом с Трампом и последний заявил о хороших отношениях с президентом РФ Владимиром Путиным. Зеленский при этом "судорожно старался контролировать черты своего лица и пытался выглядеть расслабленным". Слова же Трампа о том, что "для танго нужны двое", выглядели как упрек в том, что украинское руководство недостаточно делает для налаживания отношений с ним.

"Позорное выступление с Трампом наверняка было низшей точкой в поездке Зеленского в США, но в действительности не было и ярких моментов", - говорится в статье. Обозреватель журнала напомнила, что Зеленский на полях Генассамблеи ООН встретился с лидерами нескольких стран, в том числе с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. "Но на родину он не привезет с собой конкретных результатов и ощутимых успехов", - говорится в материале. Президент США Джо Байден не дал разрешения наносить удары американским оружием вглубь России, а так называемый план победы Зеленского встретили в Белом доме весьма сдержанно еще до встречи двух президентов, указала обозреватель Spiegel.

Переговоры Зеленского и Трампа прошли 27 сентября в Trump Tower в Нью-Йорке, они продлились около часа.

Выборы главы государства пройдут в США 5 ноября. Трамп утвержден кандидатом от республиканцев, его конкурентом со стороны демократов является вице-президент Камала Харрис. Трамп неоднократно обвинял демократов в неспособности урегулировать украинский конфликт.

Напарник Трампа по предвыборной гонке, кандидат в вице-президенты Джеймс Дэвид Вэнс ранее заявлял, что план Трампа по мирному урегулированию украинского кризиса предполагает создание демилитаризованной зоны по нынешней линии разграничения между Россией и Украиной, а также предоставление РФ гарантий нейтрального статуса Украины.