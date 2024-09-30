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Военное обозрение

«Станут плавучими боевыми арсеналами»: Нидерланды построят корабли поддержки фрегатов

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Источник изображения: topwar.ru

ВМС Нидерландов намерены получить два многофункциональных корабля, имеющих низкую численность экипажа и оснащенных контейнерами с ракетным вооружением.

Голландская компания будет отвечать за их постройку, а израильская IAI за поставку контейнеров с модульной полезной боевой нагрузкой – ЗУР, высокоточными боеприпасами большой дальности Harop (для поражения наземных целей) и оборудованием РЭБ. Новые плавсредства будут оказывать огневую поддержку и наносить высокоточные удары.

Как указывают в командовании ВМС, на основе оперативного анализа был сделан вывод, согласно которому массированная и одновременная атака ПКР или роем БПЛА может быстро исчерпать запас боеприпасов, имеющийся на вооружении фрегатов. Поэтому необходима платформа, оснащенная дополнительными ЗУР большой дальности.

Источник изображения: topwar.ru

Команда на запуск и наведение ракет будут осуществляться с борта фрегата, который эти корабли сопровождают. На вооружении ВМС имеется 4 фрегата класса De Zeven Provinciënklasse, оснащенные ЗУР SM-2 Block IIIA средней дальности. При этом корабли поддержки получат ракеты с увеличенной дистанцией Barak-ER от IAI в контейнерном исполнении.

Эти платформы станут плавучими боевыми арсеналами

- пояснили на флоте.

Ожидается, что первый корабль стоимостью от €250 млн до 1 млрд (интересный разброс в смете...) вступит в строй в к 2026 году, а оба будут развернуты к 2027 году.

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Страны
Нидерланды
Продукция
SM-2
Компании
IAI
Проекты
БПЛА
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