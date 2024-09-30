Мишустин отмечает вклад российских атомщиков в создание передовых видов вооружения

Москва. 28 сентября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отнес создание передовых видов вооружения и квантовых компьютеров к числу современных достижений российских атомщиков.

"Несмотря на особые внешние условия, санкционное давление, отрасль демонстрирует динамичное развитие. Благодаря труду, исследованиям и научному поиску атомщиков реализуются масштабные проекты, создаются инновационные технологии, в том числе квантовые компьютеры, литий-ионные аккумуляторы для электромобилей, а также передовые виды вооружения", - говорится в поздравлении премьера работников атомной промышленности с профессиональным праздником, размещенном на сайте правительства.