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ТАСС

В Венгрии заявили об открытости к возобновлению переговоров с Роскосмосом

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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
Источник изображения: © Валерий Шарифулин/ ТАСС

Глав венгерского МИД Петер Сийярто отметил, что страна с радостью возобновит обсуждение совместной космической программы с РФ

ООН, 28 сентября. /Корр. ТАСС Денис Акишев/. Венгерские власти открыты к возобновлению переговоров с Роскосмосом по совместной космической программе. Об этом заявил ТАСС на полях Генеральной Ассамблеи ООН глава венгерского МИД Петер Сийярто.

"Да, безусловно, - сказал он в ответ на вопрос о возможности возобновления переговоров по сотрудничеству Венгрии с Роскосмосом. - Я проводил множество переговоров с господином [Дмитрием] Рогозиным [главой Роскосмоса до 2022 года], у нас были планы по совместной [космической] программе, однако на тот момент у российской стороны не было возможности реализовать подобную программу. Тем не менее, если будут какие-то изменения в этом вопросе, мы полностью открыты и рады возобновить переговоры". 

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