Эксперт: наемников в Курской области легко идентифицировать по цифровому следу

Старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов отметил, что де-факто все эти лица являются "прямыми представителями международной террористической организации, которая в настоящее время активно спонсируется, финансируется, обеспечивается вооружением и военной техникой по линии НАТО"

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Иностранные наемники, задействованные при вторжении в Курскую область в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), могут быть идентифицированы по цифровому следу, который они оставляют в Сети. Об этом ТАСС заявил военный эксперт, программный директор Академии политических наук, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов.

Он отметил, что де-факто все эти лица являются "прямыми представителями международной террористической организации, которая в настоящее время активно спонсируется, финансируется, обеспечивается вооружением и военной техникой по линии НАТО и выступает одним из элементов прокси-войны, прокси-инструментов, которые используются на российском направлении". "Все наемники, особенно иностранные, вне зависимости от страны исхода так или иначе оставляют свой цифровой след в Сети. Их характеризует стремление к браваде в публичном пространстве, непосредственное личное участие в данном конфликте", - отметил он.

"Безусловно, в случае попадания подобных лиц в плен идентификация их принадлежности к тем или иным структурам не составит большого труда. Поэтому наказание будет соответствующее, а все признаки совершения ими, помимо военных преступлений, конкретных террористических акций налицо, документируются нашими правоохранительными органами и следственным комитетом прежде всего. И суд неизбежен. Но это в том случае, если они останутся в живых", - подчеркнул Степанов.

По его словам, "можно без труда установить конкретных участников тех военизированных формирований, в том числе так называемого иностранного легиона, которые действуют в интересах киевского режима". Соответственно, подчеркнул эксперт, они не смогут избежать наказания, даже если не осознают ответственности, которую разделяют с киевским режимом, реализующим "преступный замысел по продолжению силового давления в интересах Запада на РФ, в том числе террористическими методами".

Ранее проект "НемеZида" опубликовал данные свыше 800 боевиков ВСУ, вторгшихся на территорию Курской области. Среди них в том числе около 200 иностранных наемников из Армении, Грузии, Иордании, Израиля, Казахстана, Турции, Молдавии, Сирии и других стран.