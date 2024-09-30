Сергей Лавров в Совбезе ООН: Израиль выбрал путь войны

Источник изображения: topwar.ru

Сергей Лавров в ходе заседания Совбеза ООН по ситуации на Ближнем Востоке поднял вопрос о том, к чему может привести новая эскалация. Министр иностранных дел России подчеркнул, что в результате неизбирательных бомбардировок городов Ливана всего за несколько суток погибли свыше 550 человек, каждый десятый из которых – ребёнок.

Сергей Лавров:

Уже более 1600 человек получили ранения. Представительство ЮНИСЕФ публикует данные, согласно которым в Ливане только за один день погибло больше людей, чем за предыдущие 11 месяцев.

Глава МИД РФ подчеркнул, что Ливан является дружественной для России страной, и Москва осуждает действия израильской стороны, нарушающей ливанский суверенитет.

Лавров:

Путь войны, который избрал Западный Иерусалим (именно эту часть Иерусалима Москва официально признаёт столицей Израиля), не поможет ему вернуть внутренне перемещенных лиц на север страны и не обеспечит безопасность в ливано-израильском приграничье.

Лавров призвал к немедленному прекращению огня:

Это нужно сделать уже сейчас, пока ситуации окончательно не вышла из-под контроля. Кто-то явно хочет спровоцировать большую войну.

Тем временем что по Западу? Там уже наложили на Израиль хотя бы сотню-другую санкций? В МОК уже ввели запрет на участие израильских спортсменов в Олимпиадах и турнирах олимпийского значения? Запретили флаг, герб и гимн Израиля? Блокировали банковские карты израильских граждан и их визы для посещения Европы и США? Нет…