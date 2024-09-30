Сергей Лавров в Совбезе ООН: Израиль выбрал путь войны

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Сергей Лавров в ходе заседания Совбеза ООН по ситуации на Ближнем Востоке поднял вопрос о том, к чему может привести новая эскалация. Министр иностранных дел России подчеркнул, что в результате неизбирательных бомбардировок городов Ливана всего за несколько суток погибли свыше 550 человек, каждый десятый из которых – ребёнок.
Сергей Лавров:
Глава МИД РФ подчеркнул, что Ливан является дружественной для России страной, и Москва осуждает действия израильской стороны, нарушающей ливанский суверенитет.
Лавров:
Лавров призвал к немедленному прекращению огня:
Тем временем что по Западу? Там уже наложили на Израиль хотя бы сотню-другую санкций? В МОК уже ввели запрет на участие израильских спортсменов в Олимпиадах и турнирах олимпийского значения? Запретили флаг, герб и гимн Израиля? Блокировали банковские карты израильских граждан и их визы для посещения Европы и США? Нет…